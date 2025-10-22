El cantante Alfredo Olivas de 32 años de edad, interrumpió repentinamente su presentación en el palenque de Pachuca y hay rumores de que recibió una amenaza.

Sin dar explicación sobre lo ocurrido el 19 de octubre de 2025, hay deducciones de qué le pasó a Alfredo Olivas pues volvió al escenario tras un silencio absoluto donde hasta las luces apagaron.

¿Alfredo Olivas fue amenazado? Interrumpió repentinamente su concierto en un palenque

Alfredo Olivas se presentó en concierto desde el palenque de Pachuca, Hidalgo, pero hubo una acción que llamó la atención a los asistentes de su concierto.

Y es que videos mostraron el momento en que Alfredo Olivas recibiría una chamarra del público y luego de ello su actitud cambió siendo que hasta dejó de cantar.

Los rumores apuntan a que el cantante recibió una amenaza por medio de la chamarra, por eso dejó de cantar, bajaron la intensidad de las luces e incluso se le vio abandonar el palenque por un momento.

Alfredo Olivas, cantante. (Edgar Negrete Lira/SDPNoticias / Edgar Negrete Lira)

Pese a que no se vio que en algún momento Alfredo Olivas abra la chamarra y se encuentre con algún mensaje, creen sospechoso que luego de ello haya decido ya no seguir la canción.

Sin confirmación alguna de que Alfredo Olivas haya sido amenazado, en redes sociales lo están tomando así por su reacción.

Sin embargo, hay quienes aseguran que el cantante apuntó una falla en el audio, además de que la chamarra fue un regalo mexicano hecho a mano y por ello lo dejó sin palabras.

Alfredo Olivas fue el responsable de cerrar la Feria de Pachuca Hidalgo con su concierto en el palenque el 19 de octubre de 2025.