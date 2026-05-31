Miguel Ángel Navarro Quintero refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el mensaje conmemorativo por los dos años de su triunfo electoral, evento que reunió a más de 45 mil nayaritas en el Recinto Ferial de Tepic.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, el gobernador destacó que este periodo se ha caracterizado por la honestidad, los resultados y el compromiso con la transformación del país, impulsada por el respaldo ciudadano.

Miguel Ángel Navarro respalda la soberanía nacional y la transformación de Claudia Sheinbaum

El mandatario estatal aseguró que los avances alcanzados en los últimos años son resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno, con acciones enfocadas en fortalecer la justicia social y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Asimismo, destacó que Nayarit ha sido beneficiado con importantes proyectos en materia de infraestructura, conectividad, vivienda, salud, sistemas de riego y programas sociales, lo que ha contribuido al desarrollo económico y al bienestar de las familias de la entidad.

“Vamos a seguir adelante con usted, que la lucha se gana con un pueblo de convencidos y se pierde con un montón de convenencieros. ¡Vamos adelante! ¡Arriba Claudia Sheinbaum! ¡Arriba México! ¡Arriba Nayarit! ¡Arriba Nayarit!”, enfatizó.

Navarro Quintero reiteró que Nayarit continuará respaldando a Claudia Sheinbaum y reconoció su liderazgo, firmeza y determinación para impulsar acciones que fortalecen el desarrollo del país y la calidad de vida de la población.

Claudia Sheinbaum llama a la unidad y a la defensa de México

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a fortalecer la unidad nacional, defender la soberanía del país y dar continuidad a los principios que han guiado el proyecto de transformación.

La mandataria federal sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México deben permanecer en manos de las y los mexicanos, al tiempo que reafirmó su compromiso de gobernar con honestidad, cercanía con la ciudadanía y bienestar social.

Finalmente, Miguel Ángel Navarro destacó que la coordinación entre los gobiernos de Nayarit y México ha permitido concretar proyectos estratégicos para la entidad, por lo que reiteró su disposición de seguir trabajando junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar más oportunidades de desarrollo para las familias nayaritas.