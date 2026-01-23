Michoacán inauguró el Eleva Park, el primer parque industrial de clase mundial impulsado por la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de garantizar la atracción de inversiones y reforzar la estrategia para atraer capital extranjero y fortalecer la economía, seguridad y el bienestar social.
El gobernador dio a conocer que Eleva Park se encuentra en la primera etapa y cuenta con seis edificios industriales, además se encuentra en una ubicación estratégica entre Tarímbaro y Morelia, zona donde ya trabajan empresas como Amazon y próximamente Mercado Libre.
Michoacán se consolida como polo de inversión privada y generación de empleo
El mandatario explicó que Michoacán avanza como un polo industrial con infraestructura de alto nivel, naves multiusos, subestación eléctrica de 30 MVA (megavoltio-amperio) y servicios garantizados, bajo un modelo triple A.
Por otra parte, el Grupo Citelis tiene como objetivo que antes de concluir el 2027 se concreten 35 nuevas operaciones empresariales, entre ellas; AAK, Irexa, Oxxo, Bardahl y más, dejando una derrama económica estimada en 947 millones de pesos y la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.
Ramírez Bedolla subrayó que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum se planea construir la segunda etapa de Eleva Park en el Parque Bajío, creando una alianza estatal, federal y con Grupo Citelis.
Con este proyecto, Alfredo Ramírez reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo, la economía y la generación de empleos en Michoacán, con inversión extranjera directa para beneficiar directamente al estado.