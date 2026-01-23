Alexa+ ya está disponible en México. Conoce los precios, funciones y cómo usar la IA de Amazon Prime.

Este 22 de enero, Amazon anunció el lanzamiento de Alexa+, su asistente impulsado con inteligencia artificial generativa.

Precios de Alexa+ en México; esto cuesta la IA de Amazon Prime

Se reveló cuál es el precio de Alexa+ ahora llegó a México. El costo del asistente de IA es de 399 pesos al mes para quienes no sean miembros de Amazon Prime.

Para usuarios con suscripción de Amazon Prime, el acceso a Alexa+ es gratuito.

Alexa+, IA de Amazon Prime (Amazon)

Estas son las funciones de Alexa+

La funciones que tiene Alexa+ de Amazon Prime son las siguientes:

Conversaciones más fluidas, naturales e intuitivas. Alexa+ entiende la intención del usuario, responde de forma cercana y útil con acento mexicano, usando modismo locales

Tres opciones de voz (voz nueva con acento mexicano, clásica y neutra)

Coordinación de dispositivos y servicios de una forma natural. Puedes solicitarle que haga una reservación o que te ayuda a comprar en línea, hasta compartir documentos (como INE o el CURP) desde la app para que tenga información tuya. El asistente está construido con algunos de los Large Language Models (LLMs) más avanzados de Amazon Bedrock

Personalización a partir de conocer tus preferencias, contexto y rutinas

Reconocimiento de cada persona del hogar mediante identificación visual y de voz para ofrecer respuestas a quien le hable

Inteligencia ambiental para acompañarte y anticiparse a tus necesidades sin interrumpirte

Ayuda con compras simplificadas y sugerencias en línea o en Amazon

Integración con los dispositivos de hogar inteligente y control mediante conversaciones

Revisión de interacciones con Alexa+ para conocer la información y archivos que han compartido con el objetivo de brindar la mejor privacidad y seguridad

Alexa+, IA de Amazon Prime (Amazon)

¿Cómo usar Alexa+ con la IA de Amazon Prime?

Si quieres usar Alexa+, asistente con la IA de Amazon Prime, acá te explicamos cómo:

Comprando un dispositivo Echo y activando en él Alexa+

Si ya tienes dispositivo compatible con Alexa+ deberás registrarte en www.amazon.com.mx/nuevaalexa.

Al darte de alta, Amazon te mandará una invitación por correo para informarte que todo está listo para usar Alexa+.

La intención de Amazon es invitar a “miles de mexicanos cada semana”.

Toma en cuenta que los dispositivos Echo compatibles con Alexa+ son los de última generación como:

Echo Show 8

Echo Show 11

Echo Dot Max

Echo Studio