Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que Michoacán fortalecerá de manera significativa su infraestructura de salud con la construcción de un nuevo hospital de especialidades del IMSS en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.

Este proyecto comenzará su construcción en marzo del 2026 y forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y contempla una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

El anuncio se llevó a cabo por el gobernador de Michoacán, acompañado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, durante la toma de protesta del Comité Ciudadano para la Construcción del Hospital General Regional IMSS Villas del Pedregal.

Nuevo IMSS ampliará atención médica en Morelia

El gobernador detalló que el hospital fue gestionado ante la federación desde el 2022 y contó con el respaldo ciudadano para su incorporación al plan integral de desarrollo. Asimismo, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar proyectos estratégicos de salud en la entidad.

Alfredo Bedolla explicó que el nuevo centro médico se edificará sobre un predio de seis hectáreas, lo que lo convertirá en una unidad de mayor tamaño que el Hospital Regional de Charo; además, contará con 260 camas censables y generará alrededor de 2 mil 500 empleos directos, entre personal médico, de enfermería, administrativo y operativo.

Plan Michoacán contempla 41 acciones en materia de salud durante el 2026 (Cortesía)

Por su parte, Zoé Robledo aseguró que el Plan Michoacán contempla 41 acciones en materia de salud, entre ellas el fortalecimiento de hospitales Coplamar, la modernización del hospital de Uruapan y la rehabilitación del nosocomio de Lázaro Cárdenas.

Mientras que el hospital de Villas del Pedregal contará con nueve quirófanos y 54 especialidades médicas como:

Cardiología

Oncología

Nefrología

Ginecología

Cirugía pediátrica

Neumología

Traumatología

Asimismo, contará con:

Tres salas de endoscopía

12 sillones de quimioterapias

33 máquinas de hemodiálisis

Tomógrafo

Resonador magnético

Mastógrafo

Rayos X

Ultrasonido

Medicina nuclear

Radioterapia y hemodinamia

Áreas de rehabilitación cardiaca

Unidades de cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neonatales

Cuidados paliativos

Clínica del dolor

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butana Macías, aseguró que la conformación del comité ciudadano garantiza la transparencia y el seguimiento puntual, subrayando que la obra beneficiará a miles de familias al ofrecer atención médica digna, humana y de calidad.