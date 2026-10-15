Clara Brugada dio a conocer durante su Segundo Informe la construcción de un nuevo plantel de la UNAM; de acuerdo con la máxima casa de estudios, se trata de una ENES Suroriente.

La noticia se confirmó luego de un acuerdo alcanzado entre el rector Leonardo Lomelí y la jefa de Gobierno, para comenzar la construcción del plantel con capacidad para 20 mil estudiantes.

Según la UNAM, la oferta académica contará con carreras de alta demanda y relevancia regional como Medicina, Ciencia de Datos y de Medio Ambiente.

ENES Suroriente, nuevo plantel de la UNAM en CDMX

UNAM operará y equipará la ENES Suroriente, nuevo campus con capacidad para 20 mil estudiantes

Clara Brugada dijo que su administración financiará la construcción por etapas de la ENES Suroriente, mientras que la UNAM se encargará de equipar y operar las instalaciones con capacidad para 20 mil estudiantes.

El rector Leonardo Lomelí señaló que con esta iniciativa, la UNAM avanzará en la descentralización de la oferta educativa al abrir nuevas alternativas profesionales con carreras de alta demanda en esta zona.

Asimismo, precisó que por su dimensión se trataría del primer proyecto de educación superior de la UNAM en el Valle de México desde el periodo de 1973-1976.

En esos años, se inauguraron las cinco unidades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales como parte del “Programa de Descentralización de Estudios Profesionales”.

UNAM (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

ENES Suroriente de la UNAM: ¿cuándo abrirá y qué carreras ofrecerá?

Aunque la UNAM anunció la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Suroriente, hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial de apertura ni el inicio de clases.

Entre las carreras y áreas académicas mencionadas se encuentran:

Medicina

Ciencia de Datos

Nanotecnología

Carreras relacionadas con el medio ambiente

Aún está pendiente conocer la lista definitiva de licenciaturas que se impartirán en la nueva sede.