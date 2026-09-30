Más de mil 623 familias potosinas han sido beneficiadas durante los últimos cinco años mediante el programa Doble Nacionalidad, implementado por el Gobierno de San Luis Potosí para brindar certeza jurídica y facilitar el acceso a derechos y oportunidades a personas nacidas en Estados Unidos y sus descendientes.

Con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el programa se desarrolla mediante la coordinación del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), la Dirección del Registro Civil y el Registro Nacional de Población.

Programa Doble Nacionalidad beneficia a familias en San Luis Potosí

El esquema está dirigido a potosinas y potosinos nacidos en Estados Unidos y a sus descendientes, sin importar su edad, con el objetivo de facilitar su integración social, educativa y económica cuando regresan o establecen su residencia en territorio potosino.

A través del trámite, las personas beneficiarias pueden ejercer plenamente los derechos derivados de su nacionalidad mexicana y contar con documentación que les permita acreditar su vínculo con México.

El programa atiende a personas de todas las edades y busca facilitar los procesos relacionados con el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de quienes tienen vínculos familiares con San Luis Potosí.

El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura, informó que la mayoría de las solicitudes corresponde a personas provenientes de entidades de Estados Unidos como Texas, California, Michigan, Louisiana, Florida, Illinois, Missouri y Oklahoma.

Los beneficiarios mantienen vínculos familiares principalmente con municipios potosinos como Rioverde, Matehuala, Santa María del Río, Cárdenas, Ciudad Valles, Mexquitic de Carmona y la capital de San Luis Potosí.

Trámite sin límite de edad facilita acceso a derechos en SLP

El programa Doble Nacionalidad no establece un límite de edad para realizar el trámite, lo que permite atender tanto a menores como a personas adultas que buscan regularizar y acreditar su nacionalidad mexicana.

El Gobierno de San Luis Potosí señaló que esta estrategia facilita la integración social, educativa y económica de quienes regresan a territorio potosino, al brindarles certeza jurídica y permitirles ejercer plenamente los derechos vinculados con su nacionalidad mexicana.

La coordinación entre las instituciones estatales y federales busca mantener este servicio para las familias potosinas con vínculos migratorios y facilitar los procedimientos para sus descendientes nacidos en Estados Unidos.