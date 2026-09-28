El campo potosino mantiene atención directa mediante programas de infraestructura, mecanización, sanidad y equipamiento que han beneficiado a más de 900 mil familias desde 2021.

Como parte de la política impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se busca ampliar las oportunidades para productores agrícolas y ganaderos de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

San Luis Potosí destina 110 millones de pesos a sanidad del campo

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que se entregarán 60 tractores agrícolas, además de remolques y maquinaria para asociaciones ganaderas, con una inversión superior a 26 millones de pesos.

A estos apoyos se suma la entrega de 70 sementales y más de 200 vaquillas, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la producción ganadera en el estado.

Asimismo, se destinan 110 millones de pesos a campañas de sanidad vegetal, animal y acuícola, que contemplan acciones para atender problemáticas como la mosca mexicana de la fruta, el gusano barrenador del ganado, el huanglongbing o “dragón amarillo” de los cítricos y la langosta.

San Luis Potosí entrega tractores y apoyos al campo por más de 26 mdp (cortesía)

Además, continúan los apoyos para reforestación, cafetaleros, cañeros y agricultores, así como la entrega de implementos de labranza y semillas de maíz, avena y frijol.

Estos recursos provienen de aportaciones estatales, federales y municipales, así como de los propios productores, con acciones dirigidas a fortalecer la producción agropecuaria y atender las necesidades del campo en las cuatro regiones de San Luis Potosí.