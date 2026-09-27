Ricardo Gallardo impulsa una nueva etapa turística en San Luis Potosí, con acciones de promoción de las cuatro regiones del estado y una mayor presencia en mercados nacionales e internacionales.

En el marco del Día Internacional del Turismo, el gobierno estatal destacó el crecimiento de la actividad turística y la estrategia para llevar los atractivos potosinos a escaparates de Europa y Sudamérica, además de fortalecer la coordinación con los 59 municipios mediante sus consejos municipales de turismo.

Hoy San Luis Potosí tiene mucho más que mostrar y estamos llevando sus destinos a nuevos mercados para que el turismo genere bienestar y oportunidades para las familias potosinas. Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo destaca crecimiento de 22 por ciento en pasajeros en San Luis Potosí

El mandatario estatal resaltó que durante 2026 el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga registró un crecimiento de hasta 22 por ciento en el número de pasajeros, mientras que la llegada de visitantes aumentó seis por ciento respecto al año anterior.

A estos resultados se suma la confianza de la iniciativa privada, con nueva infraestructura como el Tru by Hilton Ciudad Valles, primer establecimiento de una marca hotelera internacional en la Huasteca Potosina, además de acciones permanentes de capacitación y profesionalización del sector turístico.

Ricardo Gallardo afirmó que San Luis Potosí pasó de años de limitada promoción a colocarse en la ventana nacional e internacional, aprovechando su riqueza natural, cultural e histórica.

Actualmente, el estado cuenta con seis Pueblos Mágicos: Real de Catorce, Xilitla, Aquismón, Santa María del Río, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva. Además, la diversidad de paisajes y escenarios potosinos ha despertado el interés de productoras de cine y televisión para realizar películas y series.

Ricardo Gallardo anuncia nuevos proyectos para impulsar el turismo en San Luis Potosí

El gobernador adelantó que esta transformación continuará con proyectos de alto impacto como la Riviera Huasteca y RedMetro, que ofrecerá movilidad ecológica y gratuita hacia distintos atractivos turísticos.

A estas acciones se suman la ampliación del Aeropuerto de Tamuín y la autopista hacia Tampico, así como nuevos productos turísticos en las cuatro regiones y la promoción de la marca “San Luis Potosí Surrealista”.

De acuerdo con lo señalado por el gobierno estatal, estos proyectos permitirán ampliar la conectividad, diversificar la oferta de experiencias y generar nuevas oportunidades para las comunidades.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que esta nueva etapa turística se traduce en más visitantes, inversiones, empleos y derrama económica, al tiempo que proyecta ante México y el mundo la riqueza natural, cultural e histórica de las cuatro regiones de San Luis Potosí.