En el marco del Quinto Informe de Resultados de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí registra más de 80 mil millones de pesos de inversión pública y privada destinados a infraestructura y proyectos durante los últimos cinco años.

Estos recursos se han aplicado en las cuatro regiones del estado, con obras enfocadas en mejorar la movilidad y conectividad, además de modernizar vialidades estratégicas, particularmente en la zona metropolitana y el sector oriente de la capital potosina.

Ricardo Gallardo destaca obras de infraestructura en San Luis Potosí

Entre los proyectos realizados destaca la intervención del Circuito Potosí, una de las principales vialidades de la capital, así como distintas obras orientadas a mejorar la circulación y conectividad en la zona metropolitana.

Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), destacó la construcción del puente ubicado en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, obra que representó una inversión de 390 millones de pesos y que beneficia a alrededor de 500 mil personas.

También se realizó el desnivel en Circuito Potosí y avenida de Las Torres, con una inversión de 250 millones de pesos, como parte de las acciones para mejorar la movilidad en la capital.

San Luis Potosí suma más de 80 mil mdp en obras durante gobierno de Ricardo Gallardo (Cortesía )

San Luis Potosí avanza en Puente La Familia y Vía Alterna Sur

Entre las obras de infraestructura también se encuentra el Puente La Familia, cuya inversión asciende a 350 millones de pesos y que beneficia a cerca de 400 mil usuarios.

Asimismo, continúa la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, correspondiente al tramo de Eje 122 a Eje 140, con una inversión de 140 millones de pesos.

A estos proyectos se suma la conclusión de la avenida Circuito Oriente, que contempla la utilización de concreto hidráulico y forma parte de las obras de modernización vial en San Luis Potosí.

Con estos proyectos, la administración estatal reporta inversiones en infraestructura y movilidad durante los últimos cinco años, con obras distribuidas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.