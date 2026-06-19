Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció el compromiso de las maestras y maestros de Guanajuato durante la inauguración de las Jornadas Deportivas, Artísticas y Culturales del SNTE Sección 13.

En esta edición participaron más de 2 mil 500 integrantes de las 19 regiones sindicales en disciplinas como voleibol, basquetbol, handbol, béisbol, danza, canto, oratoria y declamación.

Libia Dennise respalda campaña “Ármate de Valor por una Cultura de Paz” del SNTE Sección 13

La gobernadora reconoció que uno de los principales retos en la formación de niñas, niños y adolescentes es la falta de unidad familiar, que también impacta en las aulas.

En este contexto, la mandataria celebró la campaña “Ármate de Valor por una Cultura de Paz” impulsada por la Sección 13 del SNTE, señalando que la paz en Guanajuato no puede construirse sin quienes educan a las nuevas generaciones.

En el evento estuvieron presentes Raúl Espinoza Alonso, Secretario General del SNTE Sección 13; Melanie Murillo Chávez, presidenta municipal de Silao; Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación de Guanajuato; y Juan Rigoberto Macías Vidales, Secretario General del SNTE Sección 45.

Libia Dennise reconoce a maestros de Guanajuato en Juegos Magisteriales del SNTE Sección 13. (Cortesía)

Grupo Edificasa dona 10 mil metros cuadrados para construir parroquia y centro pastoral en León

Como parte de su agenda, Libia Dennise participó en la entrega de la carta de donación de un terreno de 10 mil 098 metros cuadrados por parte de Grupo Edificasa GP Vivienda (EGPV) para la futura construcción de una parroquia y centro pastoral en Ciudad Punta Dorada, León.

El director de EGPV, Andrés Garza Villarreal, destacó que Guanajuato es ejemplo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada. El socio Mario Medrano señaló que el nuevo centro será punto de encuentro para una comunidad de más de 70 mil habitantes.

El Arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón Calderón, afirmó que la Iglesia contribuye a la formación de comunidad y al fortalecimiento de valores para una sociedad más unida.

Adicionalmente, se prevé la donación de 2 mil 500 metros cuadrados para la construcción de una comandancia de policía, fortaleciendo la seguridad en la zona.