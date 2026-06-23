La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo participó en una jornada de reforestación en la Unidad Deportiva de Abasolo para promover la conciencia ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales, en el marco del Día Mundial del Árbol.

Durante el evento, destacó la plantación de 100 árboles y señaló que este esfuerzo debe replicarse en Guanajuato y en todo el país, al considerar que estos espacios contribuyen a mejorar la calidad del aire, generar sombra y preservar la biodiversidad.

Asimismo, explicó que esta actividad forma parte de la estrategia estatal “Fortalecimiento de Ecosistemas Forestales”, cuyo objetivo es restaurar y conservar áreas naturales con la participación de las comunidades mediante acciones voluntarias y programas de empleo temporal.

Guanajuato contempla la reforestación de 240 hectáreas

Libia Dennise informó que este año el programa prevé la reforestación de 240 hectáreas en seis municipios del estado, mediante la plantación de 150 mil ejemplares de especies nativas como mezquite, huizache, encino, palo blanco, nopal y maguey.

La mandataria resaltó que la reforestación es una de las acciones más efectivas para enfrentar los efectos del cambio climático, ya que contribuye a limpiar el aire, regular la temperatura, proteger el suelo y favorecer la recarga de los mantos acuíferos.

Por su parte, el secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, detalló que durante esta jornada se plantaron:

20 fresnos

20 patas de vaca

30 mezquites

15 nísperos

15 cipreses

Indicó que estas especies fueron seleccionadas por su adaptación a las condiciones de la región y su contribución al fortalecimiento de la biodiversidad local.

Libia Dennise García impulsa obras de infraestructura social en Abasolo

Como parte de su gira de trabajo, la gobernadora también entregó obras de infraestructura social y apoyos para fortalecer la actividad productiva en el municipio.

Entre las acciones realizadas destaca la inauguración de la pavimentación de la calle Doroteo Arango, en la comunidad de San Bernardo Peña Blanca, mediante el programa Embelleciendo Mi Colonia.

La obra incluyó:

Pavimento de concreto hidráulico

Banquetas y guarniciones

Rehabilitación de redes de agua potable

Mejoramiento del drenaje sanitario

La inversión destinada a esta intervención superó los 4.1 millones de pesos.

Libia Dennise señaló que el objetivo es dirigir los recursos públicos hacia obras que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

Por su parte, la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, explicó que la estrategia conjunta entre Estado y Municipio permitió concretar acciones como:

Construcción de un pozo profundo de agua entubada en San Antonio de Peralta

Pavimentación de calles en Rancho Nuevo de la Cruz, Peralta y la colonia Juárez

Construcción de 63 cuartos de baño

En conjunto, estas obras representaron una inversión superior a 27 millones de pesos.

Libia Dennise fortalece la actividad pecuaria con equipamiento productivo

Durante la gira, la gobernadora entregó equipamiento para unidades de producción pecuaria, con el objetivo de fortalecer la productividad del sector ganadero.

La titular de la Secretaría del Campo, Marisol Suárez Correa, informó que se otorgaron 44 equipos pecuarios a igual número de beneficiarios, entre los que destacan:

Cargadores frontales

Remolques

Molinos forrajeros

Ensiladoras

Segadoras

Motobombas

Implementos especializados para producción pecuaria

La inversión destinada a estos apoyos fue de 4.8 millones de pesos.

Finalmente, Libia Dennise reiteró que su administración continuará recorriendo las comunidades para escuchar de manera directa las necesidades de la población y convertirlas en acciones concretas que impulsen el desarrollo de las familias guanajuatenses.