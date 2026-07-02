Libia Dennise García Muñoz Ledo participó en la Ceremonia de Incineración de Narcóticos y Destrucción de Objetos, Instrumentos y Productos del Delito, como parte de las acciones para combatir a la delincuencia y evitar que estos bienes regresen a las calles.

Durante el evento, realizado el jueves 2 de julio de 2026, autoridades federales y estatales destruyeron más de 563 kilogramos de narcóticos, así como objetos y bienes relacionados con actividades ilícitas, con un valor estimado superior a 10.1 millones de pesos.

Es un acto de transparencia, porque cuenta con la certificación y la supervisión de autoridades competentes, y es un claro mensaje a la ciudadanía de que las autoridades en materia de seguridad, estamos dando resultados. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.

Destruyen en Guanajuato más de 563 kilos de droga y bienes del crimen organizado

La destrucción estuvo a cargo de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, en coordinación con autoridades federales, estatales y fuerzas armadas, lo que refuerza el combate frontal contra las estructuras criminales.

En total fueron destruidos 563 kilogramos de narcóticos y 413 unidades de psicotrópicos, entre los que se incluyen más de 527 kilogramos de marihuana, casi 29 kilogramos de metanfetamina, más de 7 kilogramos de cocaína, así como medicamentos controlados.

También se eliminaron 440 objetos vinculados con actividades delictivas, entre ellos 93 mil cigarros apócrifos, 352 máquinas tragamonedas, armas hechizas, un inhibidor de señal electrónica, una báscula y diversos materiales utilizados para el empaquetado de droga.

Durante el procedimiento se contó con la certificación del Órgano Interno de Control de la FGR, además de pruebas químicas para validar la autenticidad de las sustancias antes de su incineración y destrucción final.

Incineran narcóticos y objetos del delito en Guanajuato con valor superior a 10.1 millones de pesos. (Cortesía)

Guanajuato refuerza estrategia de seguridad CONFIA con coordinación interinstitucional

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal de seguridad CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), la cual tiene como eje central la coordinación entre instituciones.

El modelo contempla la regionalización de operativos, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal, así como la operación del Escuadrón Antiextorsión, la Policía Estatal de Caminos, el blindaje de fronteras estatales y la atención a víctimas y grupos vulnerables.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato acumula 15 meses consecutivos de reducción en el delito de homicidio doloso, cerrando mayo con un promedio diario de 4.1 homicidios, lo que representa una disminución del 68% respecto al punto más alto registrado.

Incineran narcóticos y objetos del delito en Guanajuato con valor superior a 10.1 millones de pesos. (Cortesía)

Al evento asistieron integrantes del Grupo de Inteligencia Operativa, así como autoridades de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y representantes de fuerzas armadas.

Entre ellos se encuentran el delegado de la FGR en Guanajuato, mandos de la 16ª Zona Militar, coordinadores estatales de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad y Paz, así como representantes del Centro Nacional de Inteligencia y del Instituto Nacional de Migración.