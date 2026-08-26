El gobierno de Baja California desplegó más de 450 agentes federales, estatales y municipales para reforzar la seguridad en Mexicali tras la alerta de Estados Unidos.

Así lo señaló el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo Rodríguez, quien destacó que se ha atendido la situación “con toda la responsabilidad y la seriedad” que amerita.

“Implementamos el operativo con apoyo de todas las instituciones. Más de 450 efectivos desempeñados en este momento todavía” Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad de Baja California

Asimismo, destacó que hasta el momento no ha identificado ningún indicio que confirme las presuntas amenazas de Los Rusos a los edificios de gobierno de Mexicali.

Baja California despliega 450 agentes en Mexicali por presunta amenaza de Los Rusos

El secretario Laureano Carrillo Rodríguez compartió que, tras las presuntas amenazas de Los Rusos contra edificios de gobierno de Mexicali, desplegaron más de 450 agentes de instituciones como:

Sedena

Semar

SSPC

Guardia Nacional

Centro Nacional de Inteligencia

Asimismo, destacó que los despliegues se mantienen activos este 26 de agosto, junto con elementos de instituciones estatales y municipales.

El secretario de seguridad de Baja California destacó que se realizó un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR), así como con la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, debido a que sus instalaciones estaban presuntamente amenazadas.

Además, se implementaron operativos de prevención en todos los edificios públicos de Mexicali, además de operativos para fortalecer el municipio.

Sin embargo, destacó que hasta el momento “Mexicali se encuentra en paz” y no hay ningún indicio que confirme las amenazas.

“Hasta este momento podemos hablar de que Mexicali se encuentra en paz, se encuentra tranquilo en este momento, no hemos tenido ningún indicio que pueda confirmar esta amenaza. Sin embargo, seguimos trabajando” Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad de Baja California

Confirman investigación contra Los Rusos en Mexicali

Por otra parte, el secretario de Seguridad de Baja California destacó que se han realizado diversas investigaciones de inteligencia con las que se han identificado algunos vehículos y personas relacionadas con Los Rusos.

Sin embargo, aclaró que no compartirá mayor información sobre dicha investigación ya que se mantiene en curso.

Asimismo, señaló como probable que las presuntas amenazas provengan de dicho grupo delictivo ya que ha sido golpeado con acciones del Gabinete de Seguridad como el decomiso de 120 kilos de fentanilo y alrededor de 46 detenciones.