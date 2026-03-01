Ante la ciudadanía y representantes de diversos sectores, la gobernadora Maru Campos refrendó su compromiso de defender al estado con ley, carácter y una política humanista que prioriza el bienestar de las familias chihuahuenses.

Al presentar su 4to Informe de Resultados, la mandataria fue enfática al señalar que su administración no dará un paso atrás en la protección de la soberanía y la seguridad de la entidad:

Chihuahua no se entrega. No se entrega la dignidad de nuestra gente ni la libertad que tanto ha costado construir. Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Durante el evento, anunció que para 2026 se desplegará la mayor inversión anual en infraestructura en la historia de la entidad, alcanzando los 5 mil millones de pesos, de los cuales mil millones se ejecutarán en coordinación directa con los ayuntamientos.

Maru Campos anuncia obras viales y hospitalarias para transformar Chihuahua

La gobernadora detalló que esta inversión histórica se traducirá en obras viales clave para la capital y Ciudad Juárez, incluyendo pasos a desnivel y rehabilitación de vías para desahogar el tráfico en puntos críticos.

Asimismo, se realizarán mejoras integrales en espacios públicos y áreas hospitalarias en municipios como Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y la Sierra Tarahumara.

En el ámbito económico, se lanzó el esquema PROVEE+ con 40 millones de pesos para integrar a proveedores locales en cadenas globales, además de potenciar créditos a través de Impulso NAFIN, que gracias a la colaboración bancaria, pondrá 900 millones de pesos a disposición de las MiPyMEs chihuahuenses.

En Chihuahua gobernamos para unir y para construir; lo que siempre nos ha sacado adelante es la esperanza, la visión y nuestro amor por esta tierra. Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Maru Campos presenta resultados en seguridad, salud y justicia social para las familias

Al presentar el balance de su administración, la gobernadora resaltó avances significativos en seguridad, destacando una reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos y un incremento proporcional en la confianza ciudadana hacia las instituciones.

En materia de servicios básicos, subrayó que su gestión ha llevado agua potable y drenaje a más de 390 mil personas, logrando que el 95% de las viviendas del estado cuenten ya con recurso hídrico.

En el rubro de salud y alimentación, se destacaron tres pilares de la política humanista estatal:

MediChihuahua: Servicio gratuito con más de 536 mil afiliados y más de 866 mil beneficiarios totales.

NutriChihuahua: Garantiza desayunos escolares para 180 mil infantes y la distribución de 6 mil toneladas de alimento en la Sierra Tarahumara.

Comedores Comunitarios: Este año el programa creció de 23 a 40 espacios, brindando comida caliente a personas con discapacidad y adultos mayores.

Para finalizar, la gobernadora Maru Campos concluyó su mensaje con un firme llamado a la unidad, enfatizando que su administración no descansará en la tarea de llevar bienestar a cada rincón del estado.