La gobernadora Maru Campos encabezó la 7ª Reunión de Seguimiento del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027, con la participación de más de 30 empresarios y líderes de cámaras de comercio.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno, donde se presentaron los avances alcanzados a cinco años de la instalación del organismo.

Maru Campos coordina estrategia con sector empresarial para impulsar a Chihuahua

Jorge Cruz y Ernesto Hermosillo, representantes de Desarrollo Económico de Chihuahua (Desec) y PICsp, informaron que en el último corte, realizado en enero de 2026, se registró un 89.9% de cumplimiento respecto a la agenda establecida en 2021.

El porcentaje corresponde a iniciativas concretadas en los 67 municipios, dentro de los ejes de Competitividad y Desarrollo, Bienestar Social y Gobierno Eficaz y Eficiente.

Para 2026, se acordó priorizar proyectos en materia de movilidad, mejora en los índices de empleo, impulso a las reservas industriales y fortalecimiento de infraestructura y obra pública, con recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina.

Ha sido un reto darle seguimiento al Pacto, porque el estado cambia y tenemos que encontrar flexibilidad para ajustarnos a sus tiempos. Gracias a esto hemos encontrado lo más valioso que es el diálogo y la unidad. Por eso estamos aquí Gobierno y empresarios, unidos y coordinados. Representantes empresariales

Acompañada por integrantes del Gabinete estatal, Maru Campos refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con el sector productivo para impulsar el desarrollo y construir un mejor futuro para Chihuahua.

En la reunión participaron secretarios del Gobierno estatal y representantes de organismos empresariales como Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Index y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros.