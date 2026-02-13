La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que tanto su administración como la de Tere Jiménez en Aguascalientes se distinguen por impulsar gobiernos humanistas, al poner a la persona en el centro de las decisiones públicas.

Señaló que ambos gobiernos han generado resultados visibles para la población, con apuestas firmes por infraestructura sólida, instituciones fuertes, impulso al talento joven y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Lo anterior, en el marco de la presentación oficial de Chihuahua como estado invitado especial a la tradicional Feria Nacional de San Marcos 2026.

Durante la ceremonia realizada en el Patio Central de Palacio de Gobierno, Maru Campos Galván subrayó que ambas entidades mantienen una relación histórica, comercial y cultural sólida.

Maru Campos y Tere Jiménez envían mensaje de unidad desde la Feria de San Marcos

Maru Campos señaló que la invitación a participar como estado especial representa una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza al país.

Indicó que las tradiciones deben construirse desde la colaboración y no desde la confrontación, al tiempo que reiteró que Aguascalientes y Chihuahua comparten historia y una visión común de desarrollo.

Por su parte, la gobernadora Tere Jiménez informó que la Feria se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, periodo en el que se prevé la asistencia de aproximadamente 8 millones de visitantes y la realización de más de 1,800 eventos en un perímetro superior a 93 hectáreas.

Detalló que la edición contará con foros artísticos internacionales, exposiciones agroalimentarias, ganaderas e industriales, así como espacios culturales, deportivos y gastronómicos.

Como estado invitado, Chihuahua contará con un pabellón especial para promover su cultura, artesanías, gastronomía, turismo y vocación productiva.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organismos empresariales.