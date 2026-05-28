La gobernadora Maru Campos inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) en Parral, espacio que brindará servicios integrales y atención especializada a víctimas de violencia por razones de género en la región.

Durante el evento protocolario, la titular del Ejecutivo estatal puntualizó que esta obra responde a la necesidad de defender los derechos y la libertad de las familias chihuahuenses.

Maru Campos reafirma apoyo a mujeres víctimas de violencia en Chihuahua

Maru Campos expresó que gobernar exige congruencia con la justicia, la ley y el deber de proteger a quienes más lo necesitan. Asimismo, resaltó que ninguna mujer debe ser violentada, perseguida ni vivir con miedo.

La mandataria reiteró el compromiso irrestricto de su administración para combatir al crimen organizado, la cultura machista y la burocracia que revictimiza a las ciudadanas y afecta a las familias de la región.

Chihuahua tiene Gobernadora y vamos a seguir defendiendo a nuestras mujeres y a nuestras familias, de los flagelos que destruyen nuestra libertad y nuestros derechos. Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Acompañada de autoridades locales, estatales y federales, la gobernadora recorrió el nuevo espacio, que gracias a una inversión conjunta con el Gobierno Federal de más de 104 millones de pesos, tendrá capacidad para atender hasta 500 casos al mes.

Nuevo CEJUM en Parral fortalecerá atención a víctimas de violencia de género en Chihuahua

Las instalaciones cuentan con áreas de asesoría jurídica familiar, trabajo social, Ministerio Público, atención a víctimas y consultorios para terapia psicológica infantil, juvenil y para adultas.

Además, incluyen sala de juntas, comedor, salón multiusos, sala de lactancia, área lúdica, consultorio médico legista y de medicina general, así como sanitarios, vestíbulo y áreas de resguardo.

Este CEJUM se suma a los centros que ya operan en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, y tendrá capacidad para atender a más de 148 mil mujeres que residen en municipios de la región.

En el evento estuvieron presentes Francisco Sáenz, titular del despacho de la Fiscalía General del Estado; Arturo Medina, presidente del Congreso del Estado; Jorge Chanez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; y Ricardo Sánchez, representante de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.

También acudieron Salvador Calderón, alcalde de Parral; Tatiana Carreón, coordinadora de los CEJUM; Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; y Ana Murga, encargada del despacho de la FEM.