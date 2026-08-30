Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Maru Campos formalizó una nueva estrategia que refuerza las capacidades institucionales para brindar un acompañamiento integral.

Maru Campos brindará apoyos mediante el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición en Chihuahua

A través de un comunicado, la gobernadora Maru Campos anunció la implementación del nuevo Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición en Chihuahua.

De acuerdo con Maru Campos, este proyecto entregará un apoyo económico solidario que beneficiará en su etapa inicial a 450 familias, con planes de expansión progresiva.

Este recurso responde a las dificultades que enfrentan las víctimas, como traslados, gestiones de trámites oficiales y la pérdida de ingresos por días no laborados que dedican a buscar a sus familiares.

Maru Campos señaló que el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición surge tras sostener varias reuniones con madres, padres y familias de personas desaparecidas en el estado.

Aunado a ello, la gobernadora se comprometió a reforzar la capacidad de respuesta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.

El objetivo es optimizar los mecanismos de investigación y agilizar el avance las carpetas judiciales, asegurando la presencia técnica de representantes estatales en cada jornada de búsqueda.

Maru Campos anuncia el Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición (Captura)

Maru Campos anuncia instalación de Mesas regionales para atender víctimas de desaparición

Para garantizar la transparencia de los acuerdos, Maru Campos anunció la instalación de las Mesas Regionales Permanentes de trabajo para atender víctimas de desaparición.

La gobernadora señaló que se escuchará a todas las familias, y personalmente dará seguimiento al desarrollo de las mesas y a los acuerdos que en estas se alcancen.

De este modo, Maru Campos reiteró su intención de consolidar un esquema de proximidad constante que brinde certeza jurídica y apoyo integral a las familias en su demanda de justicia ante las autoridades.