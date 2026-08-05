Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, manifestó no tener miedo tras revelar que ha sido víctima de diversas amenazas en su contra.
Ante medios de comunicación, Maru Campos aseguró que dichas amenazas tendrían lugar pues se dijo convencida de que Morena volverá a realizar una persecución política en su contra.
Maru Campos asegura que amenazas apuntan a que Morena retomará los ataques en su contra
Maru Campos reveló públicamente que habría recibido amenazas, las cuales dijo estarían dirigidas hacia ella, su familia e incluso en contra de sus bienes materiales.
Sin ahondar en detalles, la gobernadora indicó que dichas amenazas se habrían presentado a través de mensajes, puntualizando que se trataría de “escritos” emitidos por alguna autoridad hacia su persona.
“Tengo varias amenazas de manera escrita, varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia. No tengo miedo, voy a seguir defendiendo a Chihuahua porque ese es mi trabajo”.Maru Campos
Maru Campos afirmó que no tiene miedo ante dicha situación, la cual afirmó tendría la finalidad de que Morena retome nuevamente los señalamientos en su contra a través de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esto luego de que meses atrás fuera señalada por Morena por supuestamente permitir el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua que participaron en un operativo federal contra el crimen organizado.
Ante esta situación, Maru Campos dijo que continuará con su trabajo como gobernadora, con el objetivo de continuar defendiendo a Chihuahua y a sus habitantes en el combate al crimen.