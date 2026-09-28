El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general, Martí Batres Guadarrama, realizó los días 26 y 27 de septiembre la Octava Jornada Nacional del Tequio “Elena Arizmendi”, con la participación voluntaria de 691 trabajadoras y trabajadores.

Durante esta jornada se llevaron a cabo acciones de rehabilitación y mejoramiento en 34 espacios del ISSSTE, de los cuales 18 fueron unidades médicas y 16 centros de trabajo, en beneficio de más de 5 mil 400 trabajadores.

La estrategia es impulsada por la Dirección de Oficinas de Representación, encabezada por Rodrigo Ávila Carrasco, y cuenta con la participación de las 35 representaciones del ISSSTE para llevar estas acciones a distintas entidades del país.

ISSSTE realiza Octava Jornada Nacional del Tequio “Elena Arizmendi” (cortesía )

Tequio “Elena Arizmendi” interviene unidades médicas y centros de trabajo

Durante la jornada se identificaron necesidades y se dio seguimiento a las acciones realizadas en unidades médicas y centros de trabajo, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las áreas centrales y el territorio.

Las intervenciones se realizaron en hospitales generales, clínicas, unidades y clínicas de medicina familiar, consultorios de atención familiar, Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), Oficinas de Representación y almacenes estatales.

Entre las acciones destacadas se encuentra la rehabilitación de salas de lactancia en Colima, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

En estos espacios se realizaron trabajos de resane y pintura de paredes, reparación de lavamanos, colocación de luminarias, renovación de mobiliario e instalación de señalética, con el objetivo de generar condiciones adecuadas para las trabajadoras y derechohabientes que utilizan estas áreas.

ISSSTE realiza Octava Jornada Nacional del Tequio “Elena Arizmendi” (cortesía )

ISSSTE acumula 340 acciones de rehabilitación

El Tequio “Elena Arizmendi” busca promover la participación voluntaria de las trabajadoras y trabajadores para contribuir al mejoramiento de las instalaciones del ISSSTE y fortalecer la colaboración dentro del Instituto.

Con la Octava Jornada Nacional, el ISSSTE acumula 340 acciones en 226 unidades médicas y 114 centros de trabajo, con la participación de más de 8 mil 900 voluntarias y voluntarios.

Las acciones realizadas forman parte de los trabajos para mejorar los espacios donde se brinda atención a la derechohabiencia y donde el personal del Instituto desarrolla sus labores.