El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, destacó que el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Tlajomulco de Zúñiga” del ISSSTE se posicionó como un referente de atención médica especializada en el occidente del país.

A poco más de un año de su inauguración, el hospital ha ampliado la atención médica especializada para derechohabientes de Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y Michoacán, entre otras entidades.

Al cierre de agosto de 2026, el nosocomio había realizado más de 2 mil 300 cirugías, brindado más de 77 mil consultas de especialidad y otorgado más de 113 mil servicios diagnósticos y terapéuticos en áreas como laboratorio, imagenología, radioterapia, rehabilitación y hemodiálisis.

El Hospital Regional de Alta Especialidad del @ISSSTE_mx en Tlajomulco, Jalisco, cumple un año al servicio de la derechohabiencia y se posiciona como un referente de medicina de alta especialidad. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

HRAE Tlajomulco del ISSSTE supera 2 mil 300 cirugías. (CORTESÍA)

HRAE Tlajomulco cuenta con 58 especialidades y tecnología médica

El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó que el HRAE Tlajomulco cuenta con 58 altas especialidades, subespecialidades y especialidades, con servicios que, de acuerdo con el instituto, no estaban disponibles en la región hace poco más de un año.

Ahora tenemos un nuevo hospital de alta especialidad, con 58 altas especialidades, subespecialidades y especialidades, que brindan mejor servicio a nuestra derechohabiencia en toda esta región, servicios con los que no contábamos tan solo hace poco más de un año. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

El hospital está equipado con tecnología especializada para fortalecer la capacidad de diagnóstico y tratamiento de padecimientos de alta complejidad.

HRAE Tlajomulco del ISSSTE supera 2 mil 300 cirugías. (CORTESÍA)

Entre el equipamiento se encuentran un acelerador lineal, un angiógrafo, gammacámaras, 48 máquinas de hemodiálisis y un escáner PET/CT.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló que el HRAE complementa los servicios que ofrece el hospital “Valentín Gómez Farías” y amplía la atención disponible para derechohabientes de Jalisco y entidades de la región.

El hospital “Valentín Gómez Farías” sigue funcionando y el hospital de Tlajomulco tiene servicios que son completamente adicionales para el estado de Jalisco, pero para toda la región también: Nayarit, Colima, Zacatecas y Michoacán, entre otros. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

El ISSSTE señaló que continuará fortaleciendo su infraestructura, tecnología y personal especializado para ampliar la atención integral a sus derechohabientes.