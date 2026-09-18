Martí Batres, director general del ISSSTE, informó que 8 mil 69 derechohabientes, principalmente adultos mayores, han sido beneficiados con cirugías de cataratas realizadas durante 57 jornadas quirúrgicas.

Las jornadas se llevaron a cabo entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, como parte de las acciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para atender una de las cirugías más demandadas por su población derechohabiente.

ISSSTE realiza 57 jornadas de cirugías de cataratas para atender a derechohabientes

Martí Batres detalló que durante el cierre de 2024 se atendió a mil 595 personas mediante siete jornadas quirúrgicas. Mientras que entre 2025 y lo que va de 2026 se han realizado 50 jornadas, en beneficio de 6 mil 474 derechohabientes.

El director general señaló que estos resultados son producto de la coordinación entre las unidades hospitalarias, el personal médico especialista y el aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento e insumos propios del ISSSTE.

Las jornadas quirúrgicas consisten en concentrar a un número importante de especialistas en un mismo lugar para realizar una gran cantidad de procedimientos en un periodo corto, explicó Batres.

ISSSTE realiza 57 jornadas de cataratas y beneficia a 8 mil 69 derechohabientes (Cortesía)

De acuerdo con el ISSSTE, las jornadas quirúrgicas contribuyen a disminuir el número de cirugías pendientes y agilizar la atención de las personas derechohabientes, principalmente adultas y adultos mayores.

El instituto señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la salud visual de la población derechohabiente y fortalecer la atención médica mediante el uso de sus recursos e infraestructura.