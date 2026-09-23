El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó el incremento en el número de cirugías realizadas en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, que pasó de 6 mil 300 a 7 mil 800 procedimientos entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El director general del ISSSTE, Martí Batres señaló que el hospital continúa fortaleciendo su infraestructura y tecnología para ampliar la atención médica especializada a la derechohabiencia.

El Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’ del @ISSSTE_mx ha aumentado sus cirugías respecto al año anterior. Más tecnología de última generación, nuevos espacios para medicina de especialidad y el apoyo a la investigación, se ve reflejado en casos de éxito que regresan salud a nuestra derechohabiencia. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

ISSSTE aumenta cirugías en el CMN 20 de Noviembre durante 2026. (CORTESÍA)

CMN “20 de Noviembre” incorpora nuevos quirófanos y robot Da Vinci

Entre las acciones de modernización se encuentra la puesta en marcha de dos nuevos quirófanos de tococirugía, con capacidad para realizar hasta 800 procedimientos al año.

También se renovaron áreas de esterilización, recuperación posquirúrgica y aislamiento, además de incorporarse un nuevo espacio de terapia intensiva.

Se abrieron los nuevos espacios quirúrgicos, dos quirófanos de tococirugía, para cirugías dirigidas a mujeres embarazadas, cirugías de alta complejidad, cirugías muy especiales. También se inauguró una nueva área de recuperación de cuidados posquirúrgicos, cuando ocurren cirugías de alta complejidad y tenemos un nuevo espacio de terapia intensiva. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

El CMN “20 de Noviembre” también incorporó tecnología para ecografía neuromuscular, electroterapia y ultrasonido terapéutico, así como nuevos equipos de laboratorio para detectar padecimientos en menor tiempo.

ISSSTE aumenta cirugías en el CMN 20 de Noviembre durante 2026. (CORTESÍA)

Entre las adquisiciones destaca un nuevo robot Da Vinci, destinado a procedimientos de cirugía robótica.

Recientemente se han incorporado nuevos equipos, por ejemplo, se renovó el robot, hay un nuevo robot Da Vinci para realizar cirugía robótica, pero tenemos también un nuevo equipo de electroterapia, incorporamos también un nuevo equipo de ultrasonido terapéutico. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Hospital aumenta donación de sangre e investigación

El director general del ISSSTE, Martí Batres también señaló que el CMN “20 de Noviembre” ha registrado avances en materia de investigación y donación de sangre.

De acuerdo con lo informado, las campañas de donación permitieron incrementar este acto altruista, mientras que en un periodo de tres años se duplicó el número de investigadores del hospital pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, al pasar de 14 a 28.

ISSSTE aumenta cirugías en el CMN 20 de Noviembre durante 2026. (CORTESÍA)

El director general del ISSSTE, Martí Batres también destacó casos de atención médica realizados en el hospital, entre ellos el de la derechohabiente Karina Salgado, quien recuperó movilidad después de una cirugía especializada de columna, así como el de una bebé con cardiopatía congénita que, tras recibir atención de especialistas del Instituto, presenta condiciones de salud favorables.