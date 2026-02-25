El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó la Ceremonia de Clausura de los Cursos de Especialización del instituto, donde se graduaron 2 mil 113 médicas y médicos.

Durante el evento, lanzó una invitación formal y empática a los egresados para integrarse a la plantilla laboral del organismo y servir con humanismo a la derechohabiencia mexicana.

Quiero pedirles que se queden a trabajar en el ISSSTE porque los necesitamos; necesitamos especialistas que atiendan a la población en distintos lugares del país y que den respuesta a los reclamos de nuestros trabajadores, pensionados y jubilados. Martí Batres, titular del ISSSTE

Martí Batres consolida la transformación del ISSSTE con tecnología y justicia laboral

Martí Batres subrayó que este llamado se da en un contexto de renovación profunda, alineada con los ejes prioritarios de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que, en este primer año de gestión, se han impulsado iniciativas fundamentales como el programa “La Clínica es Nuestra” y la renivelación laboral de más de 26 mil enfermeras y enfermeros.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de la infraestructura médica mediante la construcción y ampliación de unidades en todo el país.

A esto se suma la incorporación de alta tecnología, como los seis robots Da Vinci para cirugías de mínima invasión. Enfatizó que el ISSSTE es la institución que más requiere transformarse y, por ello, se trabaja diariamente en la Estrategia de Trato Digno.

“Quédense en el ISSSTE”: Martí Batres invita a nuevos especialistas a fortalecer el Instituto. (Cortesía )

ISSSTE fortalece su plantilla médica con 900 nuevas plazas para especialistas

Para respaldar el ejercicio profesional de los recién egresados, Martí Batres anunció que el ISSSTE ofrece 900 plazas de especialistas, destinadas a robustecer la atención en áreas críticas y satisfacer las necesidades de salud de las familias derechohabientes.

Por su parte, el director médico, Gustavo Reyes Terán, detalló que los graduados se especializaron en áreas clave como medicina interna, pediatría, neurocirugía, cardiología y oncología. Señaló que la formación de estos profesionales representa una inversión estratégica en ciencia y educación médica para atender al 10 por ciento de la población nacional.

En su intervención, la doctora Esther Guadalupe Guevara Sanginés, del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, exhortó a los médicos a dar siempre lo mejor de sí, pues su labor impactará directamente en la vida de miles de pacientes.

Finalmente, en representación de los graduados, Marichell Alexandra Gómez Aguilar agradeció al Instituto por ser su casa de formación y se comprometió a portar con orgullo y responsabilidad el sello del ISSSTE, pilar de la seguridad social en México.