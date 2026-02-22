El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, realizó visitas sorpresa a Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Guerrero para supervisar el desarrollo de las asambleas comunitarias del programa La Clínica es Nuestra 2026.

Entre las unidades médicas visitadas se encuentran las UMF “Coyuca de Benítez” y “Atoyac de Álvarez”, así como la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Técpan de Galeana”.

ISSSTE fortalece La Clínica es Nuestra 2026 con inversión de 375 mdp

El programa federal contempla una inversión de 375 millones de pesos para mejorar infraestructura y equipamiento en 650 unidades médicas del país, mediante la participación directa de la derechohabiencia en la definición de proyectos prioritarios.

Durante las asambleas, usuarios y personal de salud analizaron las necesidades de cada clínica y, mediante votación, determinaron el destino de los recursos.

Asimismo se eligió o ratificó a las y los integrantes de los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), presidencia, tesorería, vocalía, secretaría técnica y aval ciudadano, responsables de administrar y supervisar los recursos con transparencia.

Martí Batres destacó que el programa prioriza la opinión de quienes utilizan los servicios médicos, a fin de atender las necesidades reales de cada unidad.

Martí Batres supervisa asambleas de La Clínica es Nuestra 2026 en Guerrero (Cortesía)

Martí Batres supervisa recursos en clínicas del ISSSTE en Guerrero

En la UMF “Coyuca de Benítez” se destinarán 555 mil pesos para instalar un servicio de laboratorio y adquirir equipo de red fría para la conservación adecuada de vacunas.

En la UMF “Atoyac de Álvarez”, la unidad también contará con 555 mil pesos para ejecutar las obras que la asamblea determinó como prioritarias.

Por su parte, la CMFEQ “Técpan de Galeana” recibirá un millón 100 mil pesos, recursos que se utilizarán para la instalación de un pozo de agua, la construcción de una rampa en el área de urgencias y la adquisición de mobiliario para dignificar los espacios.

En las asambleas participaron servidores públicos del ISSSTE y de la Secretaría de Bienestar, quienes apoyaron en el registro de asistentes, verificación de quórum, integración de comités y formalización de actas.

El programa La Clínica es Nuestra fue implementado en el ISSSTE en 2025 como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su primer año, benefició a 562 unidades médicas con 2 mil 839 obras de infraestructura y la adquisición de 3 mil 559 equipos médicos, fortaleciendo la atención a la derechohabiencia en todo el país.