Como parte de la estrategia de seguridad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó 60 patrullas y dos vehículos tácticos blindados todo terreno a la Guardia Civil y a corporaciones policiales de 35 municipios de Michoacán.

Michoacán invierte más de 80 millones de pesos en seguridad

El mandatario estatal dio a conocer que esta acción se realizó gracias a una inversión federal y estatal de 80.4 millones de pesos, con el objetivo de reforzar la seguridad territorial y las capacidades operativas de prevención y de respuesta de los elementos.

Asimismo, detalló que los camiones blindados son iguales a los que usa el Ejército Mexicano para llevar a cabo sus acciones de seguridad.

“Nosotros tenemos que también responder con una capacidad de protección a nuestros elementos y poder, en el terreno, vencer a la delincuencia. Tenemos que equipar y cada vez estar mejor preparados para enfrentar los retos que significa la delincuencia en Michoacán y en México” Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán

Por otra parte, dio a conocer que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobierno federal, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Guardia Civil han unido esfuerzos para lograr la paz y regresar la tranquilidad.

“Tengo plena confianza, al igual que el pueblo de Michoacán, de que este año 2026 tendremos aún mejores resultados en materia de seguridad. Una de nuestras estrategias es la cumplimentación de las órdenes de aprehensión” Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán

Como acciones complementarias, Ramírez Bedolla realizó la entrega de 122 patrullas para la Guardia Civil y para policías de 15 municipios, con lo cual se reforzó la seguridad en el estado, el pasado 8 de diciembre.

Con estas acciones, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso por garantizar la seguridad en el estado para que las familias michoacanas se sientan seguras.