La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó su compromiso con una educación incluyente y con profundo sentido social al encabezar la entrega de apoyos y libros de texto en lengua materna en la región de la Costa Chica.

Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la jefa del Ejecutivo estatal destacó que estos beneficios son clave para fortalecer las capacidades de docentes y garantizar condiciones dignas de aprendizaje.

Evelyn Salgado dignifica la educación en Guerrero con más de 41 mil bienes escolares

A través de esta gestión, se benefició a 599 escuelas con la entrega de más de 41 mil bienes. El equipo incluye butacas, escritorios, pizarrones, computadoras, proyectores e impresoras, además de los libros de texto gratuitos.

No solo se trata de mobiliario, se trata de dignificar nuestras escuelas y dar nuevas oportunidades a nuestra niñez. Queremos que aprendan sin dejar atrás su lengua, su cultura y sus raíces. Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero.

Evelyn Salgado Pineda subrayó que la educación es la raíz del futuro de Guerrero. Aseguró que su gobierno seguirá trabajando para que nadie se quede atrás, especialmente en los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos.

Evelyn Salgado entregó mobiliario y libros en lenguas originarias para dignificar las aulas en Guerrero. (Cortesía)

Comunidad educativa reconoce respaldo de Evelyn Salgado y la SEP

Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que existe un esfuerzo coordinado por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el derecho a la educación.

Destacó que la inclusión de libros de texto gratuitos en lenguas originarias fortalece la identidad cultural y el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

A nombre de los beneficiarios, el director de la escuela primaria “Eugenio Tapia Vázquez”, Edson Peláez López, reconoció el compromiso de las autoridades con las escuelas del estado y agradeció el acompañamiento permanente de la gobernadora.

Por su parte, la presidenta municipal, María Rojas Pineda, calificó la jornada como histórica para el municipio, al señalar que el equipamiento permitirá a las y los estudiantes contar con mejores herramientas para alcanzar su máximo potencial.

Al evento asistieron autoridades educativas estatales, docentes, estudiantes y padres de familia de diversas instituciones de nivel básico.