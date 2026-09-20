Marina del Pilar Avila Olmeda impulsa la construcción de la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, proyecto con el que Baja California busca ampliar sus fuentes de abastecimiento de agua potable para las familias de la zona costa.

Durante el encuentro “Honestidad y Resultados”, realizado en Tijuana ante 50 mil personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las gestiones de la gobernadora para concretar esta obra y anunció que próximamente se colocará la primera piedra.

La desaladora forma parte de los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico y busca atender una de las principales necesidades de Baja California: fortalecer el suministro de agua para la población de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Marina del Pilar destaca proyecto para garantizar agua en Baja California

La Planta Desaladora de Playas de Rosarito permitirá incorporar una fuente adicional de agua potable y reducir la dependencia del Río Colorado, de acuerdo con la información presentada durante el encuentro.

En su primera etapa, el proyecto tendrá capacidad para producir 2 mil 200 litros de agua por segundo, con una distribución prevista para Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

Claudia Sheinbaum señaló que Marina del Pilar planteó de manera constante la necesidad de atender el suministro de agua en Tijuana y Playas de Rosarito desde el inicio de su administración estatal en 2021.

Baja California avanza en acciones de seguridad hídrica

La construcción de la planta forma parte de una agenda de coordinación entre el Gobierno de México y Baja California que también contempla el saneamiento del Río Tijuana y la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado.

Estas acciones están orientadas a mejorar el abastecimiento y aprovechamiento del agua, además de atender las condiciones ambientales de la entidad.

Marina del Pilar agradeció el respaldo federal para avanzar en proyectos que, señaló, representan demandas históricas de las comunidades bajacalifornianas.

Con este proyecto, la administración estatal plantea avanzar en una agenda de seguridad hídrica para la zona costa y generar condiciones para el suministro de agua en los hogares, los servicios de salud, el comercio y las actividades productivas.