Baja California acumuló más de 61 mil millones de pesos en inversión pública para infraestructura, agua, vivienda y movilidad entre 2022 y 2026, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante la presentación de resultados de su administración, en el marco del Quinto Informe de Gobierno.

La inversión se ha destinado a obras y proyectos en los siete municipios del estado, con acciones que incluyen la construcción de vialidades, rehabilitación de carreteras, infraestructura hidráulica, espacios educativos, hospitales y áreas públicas.

Marina del Pilar destaca obras de movilidad e infraestructura carretera en Baja California

Entre los proyectos de movilidad destacan los nodos viales Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza, en Mexicali; Morelos, en Tijuana, y El Sauzal, en Ensenada, como parte de la estrategia Respira. También se realizan trabajos de rehabilitación y pavimentación de vialidades.

En coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsan proyectos como el Viaducto Elevado de Tijuana, de 11.4 kilómetros, la modernización del Acueducto Río Colorado-Tijuana y la Planta Desaladora de Playas de Rosarito.

En materia carretera, el gobierno estatal reportó la rehabilitación de 197 kilómetros de vías estatales mediante los programas Pavimentación para el Bienestar y Calles Seguras, Familias Seguras. También se realizan trabajos de conservación en el tramo Centinela-La Rumorosa.

Baja California invierte más de 61 mil millones de pesos en infraestructura de 2022 a 2026. (Cortesía)

Baja California amplía obras de agua potable, educación y salud

En infraestructura hidráulica, la administración estatal informó sobre la ejecución de 42 obras de agua potable y 25 de alcantarillado y saneamiento. Entre los proyectos se encuentran el Acueducto Morelos, en Ensenada; el Tanque Regulador de Tecate y la ampliación de plantas de tratamiento y potabilización.

Además, comenzó la construcción de una planta desalinizadora en San Quintín. Como parte del Plan de Justicia, también se contemplan nuevas fuentes de abastecimiento y más de 100 kilómetros de redes de distribución de agua.

En el rubro educativo, se reportaron 105 nuevos espacios escolares, 86 comedores, cinco canchas de usos múltiples y la rehabilitación de 288 planteles. En materia de salud, se impulsan proyectos hospitalarios en Ensenada y San Quintín.

La inversión también contempla infraestructura cultural, deportiva, social y de gobierno, con un monto superior a mil 939 millones de pesos. Entre las acciones se encuentran la construcción de bases de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en San Quintín, San Felipe y Valle de Guadalupe, así como la remodelación del cuartel de La Rumorosa.

A estas obras se suman nuevos espacios deportivos en Tijuana y San Felipe, además de proyectos de atención a la violencia de género. En materia de espacios públicos, destacan el Parque Esperanto, en Tijuana, y el Parque Ecológico Laguna México, en Mexicali.

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno estatal, las obras forman parte de la inversión pública realizada durante el periodo 2022-2026 para ampliar la infraestructura y los servicios en Baja California.