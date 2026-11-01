Baja California alcanzó el primer lugar nacional en salario policial en Baja California, con una percepción promedio mensual de 25 mil 967 pesos para sus agentes, de acuerdo con información del Gobierno estatal, encabezado por Marina del Pilar Avila.

A unos días de la presentación de su Quinto Informe de Resultados, la administración estatal destacó que durante cinco años impulsó una política de dignificación laboral para los policías de Baja California, mediante mejores ingresos, prestaciones sociales y oportunidades de desarrollo profesional.

Fideicomiso de mil 500 millones de pesos para policías de Baja California

Como parte de esta estrategia, el gobierno creó un fideicomiso de mil 500 millones de pesos para el periodo 2023-2027, destinado a fortalecer las prestaciones y la seguridad social de más de 2 mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Penitenciario.

El fondo contempla un paquete de 13 prestaciones para policías, entre las que se encuentran servicio médico, pensiones, becas educativas, apoyo para útiles escolares y esquemas de retiro digno.

Durante el primer semestre de 2026, más de 2 mil 136 elementos recibieron al menos una prestación social. En ese periodo se destinaron 215.7 millones de pesos al pago directo de pensiones policiales por invalidez, edad avanzada, retiro anticipado y apoyos por fallecimiento.

Aumentan estímulos y becas para cadetes de la FESC

La administración estatal también otorga un estímulo económico anual de 5 mil pesos a cada integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Además, las becas para cadetes en formación aumentaron 100 por ciento durante 2026, al pasar de 6 mil a 12 mil pesos mensuales.

En materia de desarrollo profesional, 86 elementos obtuvieron ascensos de grado, acompañados de incrementos salariales de hasta 6 por ciento, luego de acreditar evaluaciones académicas, documentales y controles de confianza del Servicio Profesional de Carrera.

Abren nuevas bases operativas de seguridad en Baja California

El fortalecimiento de las corporaciones también incluyó la apertura de bases operativas de la FESC en San Quintín, San Felipe y el Valle de Guadalupe, con el objetivo de ampliar la presencia preventiva en zonas estratégicas.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno estatal, entre enero y agosto de 2026 se registraron reducciones en distintos delitos respecto al mismo periodo de 2025.

El reporte señala una disminución de 28.46 por ciento en robo de vehículos, 18.98 por ciento en homicidio doloso y 16.33 por ciento en robo a casa habitación.

Estas cifras forman parte de los resultados presentados por la administración en materia de seguridad pública en Baja California.

Marina del Pilar destaca atención a la salud mental de policías

El programa de fortalecimiento también contempla atención psicológica para los elementos de seguridad, mediante acciones coordinadas con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

Los programas especializados buscan brindar acompañamiento emocional y herramientas para el manejo del estrés entre el personal policial.

La gobernadora Marina del Pilar señaló que durante años la labor de los cuerpos de seguridad fue relegada y sostuvo que reconocer a quienes protegen a la población implica garantizar condiciones laborales dignas, seguridad social y respaldo para sus familias.

Con este modelo, el Gobierno de Baja California busca combinar mejores ingresos, atención a la salud emocional, infraestructura operativa y ascensos por mérito para fortalecer a sus corporaciones policiales.