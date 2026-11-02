La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó los avances en materia educativa durante los cinco años de su administración, periodo en el que se han ampliado los programas de becas, alimentación escolar, infraestructura y transporte para estudiantes de Baja California.

En el marco de su Quinto Informe de Gobierno, la mandataria resaltó que el programa Pancita Llena, Corazón Contento garantiza desayunos escolares en el 100 por ciento de las primarias públicas del estado.

También informó sobre las inversiones destinadas a mejorar las escuelas y ampliar las oportunidades de acceso a preparatoria y universidad para más de un millón de estudiantes.

Marina del Pilar garantiza desayunos escolares en todas las primarias públicas

Uno de los principales avances señalados por la gobernadora es la cobertura total del programa Pancita Llena, Corazón Contento, que proporciona desayunos calientes diarios a niñas y niños de todas las primarias públicas de Baja California. Durante la administración también se habilitaron 86 comedores escolares.

Marina del Pilar señaló que la educación es una de las prioridades de su gobierno, por lo que se han destinado recursos a la construcción y rehabilitación de planteles, equipamiento, útiles escolares y apoyos económicos. Bajo esta visión, afirmó que estudiar debe ser un derecho y no un privilegio.

En materia de infraestructura, mediante el programa Mejorando mi Escuela se han invertido mil 461 millones de pesos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de 3 mil 38 escuelas, en beneficio de 600 mil estudiantes.

Además, se destinaron 88.6 millones de pesos a infraestructura y equipamiento especializado para educación especial, con lo que se apoya a más de 3 mil niñas, niños y adolescentes.

Baja California amplía becas y espacios para preparatoria y universidad

En coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se proyecta la creación de 3 mil nuevos espacios de preparatoria en Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana, además de la ampliación de bachilleratos tecnológicos.

En educación superior, la gobernadora destacó la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya cuenta con una sede en Tijuana y tendrá una próxima construcción en Mexicali.

Los apoyos económicos también forman parte de la estrategia educativa. Mediante la beca Corazón de Cimarrón, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California quedan exentos del pago de inscripción; durante los periodos 2026-1 y 2026-2 se otorgaron 42 mil 571 becas.

Por otra parte, a través de las Becas JOBEC, un total de 6 mil 974 jóvenes de los siete municipios de Baja California recibieron apoyo para continuar su formación académica.

Para facilitar los traslados a los centros educativos, el programa COMUNDER cuenta con 44 rutas de transporte escolar, dirigidas principalmente a jóvenes de comunidades que deben recorrer mayores distancias para estudiar.

Marina del Pilar reporta disminución del abandono escolar en secundaria

Los resultados de la política educativa también se reflejan en la permanencia escolar. De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno estatal, el abandono en secundaria disminuyó de 2.1 por ciento en el ciclo 2021-2022 a 1.0 por ciento en 2024-2025.

Asimismo, mediante la estrategia Construyendo la Paz con el Corazón por Delante, se realizaron 5 mil 171 actividades deportivas, artísticas, cívicas, de salud mental y seguridad, en beneficio de 179 mil 710 estudiantes. Estas acciones buscan promover entornos escolares seguros y libres de violencia.

La gobernadora destacó que mantener la inversión educativa permite que más estudiantes accedan a una alimentación adecuada, escuelas dignas y oportunidades para concluir sus estudios.

Con estos programas y proyectos, la administración de Marina del Pilar busca ampliar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, desde la educación básica hasta la formación universitaria, en beneficio de las familias de Baja California.