El Gobierno de Baja California a cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila proyecta una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos en obras hídricas en Baja California, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable, ampliar la infraestructura de saneamiento y avanzar en la seguridad hídrica del estado.

En el marco de su Quinto Informe de Gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó los principales proyectos de su administración, desarrollados en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La estrategia, denominada Gobierno del Agua, contempla nuevas fuentes de abastecimiento y obras para atender las necesidades de la Zona Costa y el sur de la entidad.

Marina del Pilar Ávila destina presupuesto a proyectos hídricos (cortesía )

Inversión hídrica contempla desaladora en Rosarito

La inversión proyectada de 15 mil 616.8 millones de pesos tendrá financiamiento cien por ciento público, con aportaciones del Gobierno de México y del Gobierno de Baja California.

Entre los proyectos se encuentra la Planta Desaladora de Rosarito, así como las obras de conducción para fortalecer el abastecimiento de agua en hogares, hospitales, comercios e industrias.

La estrategia también contempla acciones para responder a los desafíos del cambio climático y mejorar la disponibilidad del recurso para las próximas generaciones.

Marina del Pilar Ávila destina presupuesto a proyectos hídricos (cortesía )

Recuperación del Río Tijuana y obras de saneamiento

Como parte de los proyectos, la administración estatal informó que obtuvo una asignación de 3 mil millones de pesos para la recuperación del Río Tijuana.

Además, se destinarán 681 millones de pesos al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, una obra vinculada con los acuerdos binacionales para fortalecer el saneamiento en Baja California y atender las necesidades de la región fronteriza.

Entregan títulos de concesión de agua a municipios

Otro de los avances destacados fue la entrega de títulos de concesión de agua directamente a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada.

De acuerdo con el Gobierno estatal, esta asignación permitirá a los municipios contar con certeza jurídica sobre el recurso hídrico durante los próximos 30 años. La medida forma parte del Plan Nacional Hídrico y de la nueva Ley Nacional de Aguas.

El nuevo esquema busca que los municipios realicen pagos directamente a la Federación, en lugar de mantener los mecanismos anteriores que implicaban pagos a terceros y distritos de riego.

San Quintín y Tecate también tendrán obras de agua

En materia de infraestructura para el sur del estado y la Zona Costa, el plan contempla más de mil 578 millones de pesos para San Quintín. Los recursos se destinarán a pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y una nueva desaladora municipal.

También se contempla la introducción de drenaje sanitario en Primo Tapia, en Playas de Rosarito, así como la modernización de la red de distribución de Tecate mediante la puesta en marcha del Tanque Regulador Juárez, que beneficiará directamente a más de 15 mil familias.

Marina del Pilar Ávila destina presupuesto a proyectos hídricos (cortesía )

Marina del Pilar destaca el acceso al agua como un derecho

La gobernadora señaló que el acceso al agua potable y tratada es un derecho humano fundamental, relacionado con la calidad de vida y el desarrollo de las próximas generaciones.

Garantizar el agua para nuestra gente es un acto de justicia histórica que transforma vidas. Durante cinco años de bienestar hemos sentado las bases para que a ninguna familia bajacaliforniana le falte el vital líquido, consolidando proyectos estratégicos que aseguran el agua de hoy y la tranquilidad de las próximas generaciones. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Con estas acciones, el Gobierno de Baja California busca fortalecer la disponibilidad del recurso y la infraestructura hídrica en los municipios, como parte de la estrategia presentada durante el Quinto Informe de la mandataria.