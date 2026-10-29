La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la colocación de la primera piedra del Megapuerto Punta Colonet, proyecto de infraestructura que busca convertir al estado en un punto estratégico para el comercio internacional en el Pacífico mexicano.

Durante el acto realizado en Punta Colonet, la gobernadora de Baja California destacó que el puerto Punta Colonet obtuvo una concesión federal por 50 años y tiene previsto iniciar operaciones en 2029. De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal, será el primer megapuerto de clase mundial en el Pacífico mexicano.

Marina del Pilar coloca primera piedra de Megapuerto Punta Colonet (cortesía )

Megapuerto Punta Colonet prevé generar más de 40 mil empleos

La obra contempla la creación de más de 10 mil 500 empleos directos y 30 mil indirectos, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el evento. El proyecto forma parte de una estrategia de desarrollo portuario en México que busca ampliar la capacidad logística y comercial de Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar señaló que el proyecto se vinculará con otras obras estratégicas, entre ellas la nueva Garita Otay II, infraestructura ferroviaria y la modernización de tramos carreteros. Durante su mensaje, la gobernadora reconoció la participación de las comunidades y de los ejidatarios que se sumaron a la iniciativa.

Que esta primera piedra sea el inicio de una obra que trascienda gobiernos y generaciones, una obra que fortalezca a Baja California, que haga más competitivo a nuestro gran país y que permita a miles de familias construir un mejor futuro. Mi reconocimiento sincero a las comunidades y a los ejidatarios que se sumaron a este proyecto histórico. Hoy Baja California no solamente mira hacia el Pacífico. Hoy Baja California se abre al mundo. Y desde Punta Colonet, México abre una nueva puerta al mundo. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California

Secretaría de Marina destaca el potencial logístico del puerto

La directora general de Puertos de la Secretaría de Marina, María Marisa Abarca Hernández, destacó la coordinación institucional para consolidar el recinto portuario. Explicó que el proyecto cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, destinado a estructurar un nodo logístico con capacidad de expansión.

La funcionaria federal también señaló que la dependencia acompañará las distintas etapas de desarrollo. El proyecto plantea integrar la competitividad comercial con un modelo de desarrollo urbano sostenible, movilidad eficiente, empleos de calidad y aprovechamiento del potencial turístico de la costa de Baja California.

Grupo ICA plantea conexión económica con Estados Unidos

La directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain, destacó la ubicación geográfica de Punta Colonet como un factor estratégico para conectar económicamente a Baja California con las regiones sur y este de Estados Unidos.

La propuesta contempla conectividad ferroviaria con Arizona, así como infraestructura energética, agrícola e industrial. Estas obras formarían parte de una inversión en infraestructura portuaria orientada a desarrollar un ecosistema logístico y productivo alrededor del recinto.

Marina del Pilar coloca primera piedra de Megapuerto Punta Colonet (cortesía )

Megapuerto Punta Colonet contempla una ciudad portuaria e industrial

Además de las instalaciones portuarias, el proyecto considera el desarrollo de una ciudad portuaria e industrial que integre actividades de manufactura, minería, energía y agroindustria. Según los estudios mencionados durante el evento, el desarrollo podría contribuir a incrementar en más de 35 por ciento las exportaciones mexicanas por el Pacífico.

Con la colocación de la primera piedra, las autoridades estatales y federales presentaron el proyecto como una apuesta de largo plazo para impulsar el desarrollo económico y ampliar las oportunidades laborales en la región, con la participación de comunidades, ejidatarios e instituciones públicas y privadas.