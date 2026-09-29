El Gobierno de Baja California fijó postura ante la reciente información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de Estados Unidos, en la que se menciona a particulares.

A través de un comunicado, la administración estatal puntualizó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y detalló aspectos relacionados con su situación patrimonial y personal.

Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres

El Gobierno de Baja California informó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y señaló que el único interés que ambos comparten es el bienestar de sus hijos.

Asimismo, el comunicado puntualizó que la mandataria estatal no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.

La administración estatal reiteró que Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

Ante la información difundida por la OFAC, la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por la autoridad estadounidense han tenido contratos con el Gobierno del Estado.

En caso de existir dichos expedientes, serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.

El Gobierno de Baja California señaló que esta revisión busca atender la información relacionada con las empresas mencionadas y establecer, en su caso, las actuaciones que correspondan.

Marina del Pilar continuará al frente del Gobierno de Baja California

Respecto a las personas señaladas por la OFAC, el Gobierno de Baja California indicó que deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, las cuales serán responsables de informar sobre las investigaciones correspondientes.

La administración estatal puntualizó que no hablará en nombre de las personas señaladas y que continuará concentrada en las tareas relacionadas con la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California.

De acuerdo con el comunicado, Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará enfocada en las funciones de su gobierno y en la atención de las y los bajacalifornianos.