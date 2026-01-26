La Lotería Nacional dio a conocer el primer Sorteo en Territorio del 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con el objetivo de conmemorar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más reconocidos en México y una figura importante en la música del país.

El Sorteo Superior No. 2870 será encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri.

Lotería Nacional celebra el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez

Este sorteo fue impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de acercar a todo el país los 255 años de historia de la institución y que todas las personas puedan vivir la experiencia de un sorteo en vivo.

En el 2025, la Lotería Nacional realizó esta misma dinámica en Acapulco, Guerrero, con los 90 años de la Quebrada. Además, en Puebla llegó a la Secretaría de Economía para impulsar el proyecto “Hecho en México”. En Chiapas se realizó un sorteo para distinguir a la Mujer Indígena con La Reina Roja.

Mientras que en Oaxaca se realizó un sorteo en el marco de la Guelaguetza, en la CDMX se vivió el Sorteo México con M de Migrante en el Palacio Postal. Por su parte, en Tlaxcala se celebraron los 500 años de su fundación y en el Puerto de Veracruz se conmemoraron los 200 años de la Independencia en el Mar.

Premio Mayor de 17 millones de pesos en el Sorteo Superior No. 2870

El Sorteo Superior No. 2870, en conmemoración por el centenario de José Alfredo Jiménez, tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Cada cachito tiene un costo de 40 pesos, mientras que la serie completa cuesta 800 pesos, los cuales ya se encuentran en venta en más de 11 mil puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx.

Y si no te quieres perder el sorteo, lo puedes ver en vivo a las 20:00 horas el viernes 30 de enero, por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.