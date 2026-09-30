La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo para celebrar el 50 aniversario de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), institución reconocida por su trayectoria en la industria cultural, la literatura y los medios audiovisuales del país.

El homenaje se realizó a través del Sorteo Superior No. 2900, cuyo billete lleva la imagen de la SOGEM y de cuatro figuras vinculadas con la historia de la sociedad: Caridad Bravo Adams, Fernanda Villeli, Emilio Carballido y Víctor Hugo Rascón Banda.

La presentación del diseño se realizó en el Teatro sede de los sorteos tradicionales, con la participación de Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional; Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de la SOGEM; Gloria López Cruz, directora general de la organización; y la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado “Macaria”, madrina de honor del 50 aniversario.

Lotería Nacional destaca trayectoria de la SOGEM

Durante el acto, Olivia Salomón señaló que los billetes de Lotería Nacional, además de representar una oportunidad para obtener un premio, también permiten preservar y llevar por todo el país elementos que forman parte de la memoria y la identidad de México.

La directora destacó la participación de los escritores en la construcción de historias que han llegado al público mediante el cine, el teatro, la radio, la televisión y los libros. En este contexto, recordó que hace 50 años nació la SOGEM a partir de la unión de organizaciones de autores con el propósito de defender a quienes crean y proteger sus derechos.

Salomón también hizo referencia a las transformaciones que atraviesa la creación de contenidos debido a las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Señaló que, aunque las herramientas pueden cambiar, la sensibilidad y la imaginación humana continúan siendo elementos fundamentales para crear historias.

La titular de Lotería Nacional reconoció además a las distintas generaciones de directivos, trabajadores, escritoras y escritores que han formado parte de la SOGEM, y destacó la importancia de proteger a quienes crean como una forma de preservar la cultura y la identidad del país.

SOGEM celebra 50 años con billete conmemorativo de Lotería Nacional (Cortesía )

SOGEM agradece billete por sus 50 años

Manuel Rodríguez Ajenjo, presidente del Consejo Directivo de la SOGEM, expresó su agradecimiento por la emisión del billete conmemorativo y destacó el reconocimiento que representa para la organización cumplir medio siglo de trayectoria.

Rodríguez Ajenjo señaló que la SOGEM se acercó a Lotería Nacional para conmemorar sus 50 años mediante este sorteo y manifestó el orgullo de sus integrantes por contar con la imagen de la sociedad en un billete que circulará por distintas regiones del país.

Por su parte, Macaria, madrina de honor del aniversario, reconoció la trayectoria de Lotería Nacional y el trabajo realizado por la SOGEM durante cinco décadas en la defensa de los derechos de autor de los escritores.

Durante su participación, la actriz también destacó que ambas instituciones se reúnen en torno a este billete conmemorativo, cuyo sorteo repartirá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series.

En el evento también estuvo presente Omar Fierro, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quien expresó su respaldo a la SOGEM y destacó el trabajo conjunto de ambas organizaciones en la defensa de los derechos de autor, voz e imagen.

Sorteo Superior 2900 será el 9 de octubre

El Sorteo Superior No. 2900 se realizará el próximo viernes 9 de octubre de 2026 a las 20:00 horas y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Para esta edición fueron emitidos 2 millones 400 mil cachitos, que ya se encuentran disponibles en mercados, plazas y calles de todo México. Los boletos pueden adquirirse con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados, mediante la App MiLotería y en el sitio oficial de la institución.

El sorteo será transmitido en vivo a través del canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, como parte de la conmemoración por los 50 años de la Sociedad General de Escritores de México.