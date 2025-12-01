En la Revista del Consumidor del mes de noviembre de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 29 quesos manchego de distintas marcas y presentaciones, de los cuales ya te tenemos 10 con el mejor precio por 100 gramos.

Por lo que 10 quesos manchego con mejor precio por 100 gramos, según la Profeco son:

Charrúa 15 pesos (145 pesos por envase) Great Value procesado 18 pesos (52 pesos por envase) Blue Bell 19 pesos (193 pesos por envase) Great Value 19 pesos (92 pesos por envase) Nutri 22 pesos (78 pesos por envase) Alpura 22 pesos (78 pesos por envase) Golden Hills 24 pesos (95 pesos por envase) Tribus de Fuego Chimex 24 pesos (93 pesos por envase) Zwan Premium y Lala procesado 24 pesos (35 pesos Zwan Premium y Lala 70 pesos por envase) La Villita 25 pesos (101 pesos por envase)

Queso tipo manchego en México (Alfredo Estrella / AFP)

Estos son los queso manchego que cumplen, según Profeco

Asimismo, la Profeco también dio a conocer su lista de los queso manchego que cumplen con sus normativas.

Normativas de Profeco que van desde el contenido neto, etiquetado y estándares de composición para los productos de queso manchego.

Con ello, los queso manchego que cumplen para la Profeco después de su análisis son:

Alpura

Bafar

Blue Bell

Bové

Caperucita

Carranco

Charrúa

Esmeralda

Flor de Alfalfa

Great Value

La Villita

Nochebuena

Nutrí

Parma Sabori

Tribus de Fuego Chimex

Casa del Campo