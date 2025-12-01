En la Revista del Consumidor del mes de noviembre de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 29 quesos manchego de distintas marcas y presentaciones, de los cuales ya te tenemos 10 con el mejor precio por 100 gramos.
Por lo que 10 quesos manchego con mejor precio por 100 gramos, según la Profeco son:
- Charrúa 15 pesos (145 pesos por envase)
- Great Value procesado 18 pesos (52 pesos por envase)
- Blue Bell 19 pesos (193 pesos por envase)
- Great Value 19 pesos (92 pesos por envase)
- Nutri 22 pesos (78 pesos por envase)
- Alpura 22 pesos (78 pesos por envase)
- Golden Hills 24 pesos (95 pesos por envase)
- Tribus de Fuego Chimex 24 pesos (93 pesos por envase)
- Zwan Premium y Lala procesado 24 pesos (35 pesos Zwan Premium y Lala 70 pesos por envase)
- La Villita 25 pesos (101 pesos por envase)
Estos son los queso manchego que cumplen, según Profeco
Asimismo, la Profeco también dio a conocer su lista de los queso manchego que cumplen con sus normativas.
Normativas de Profeco que van desde el contenido neto, etiquetado y estándares de composición para los productos de queso manchego.
Con ello, los queso manchego que cumplen para la Profeco después de su análisis son:
- Alpura
- Bafar
- Blue Bell
- Bové
- Caperucita
- Carranco
- Charrúa
- Esmeralda
- Flor de Alfalfa
- Great Value
- La Villita
- Nochebuena
- Nutrí
- Parma Sabori
- Tribus de Fuego Chimex
- Casa del Campo