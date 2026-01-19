La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló en su primera edición del año de la Revista del Consumidor, en donde analizó 18 productos de yogur para saber sí realmente cumplían con lo que dicen de acuerdo a la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, y estos fueron los resultados.

Estas marcas sí son yogur, según Profeco

Profeco dio a conocer los resultados de su última investigación sobre marcas de yogur en México, las cuales sí cumplen con la normatividad y la calidad para saber que sí son en realidad este producto lácteo.

Para eso, analizaron un total de 18 marcas de yogur que actualmente se venden en el mercado mexicano con las siguientes características:

2 yogures naturales

2 yogures sabor fresa

4 yogures naturales endulzados

7 yogures con fresa

1 yogur natural endulzado deslactosado

1 yogur con fresa deslactosado

1 yogur sabor natural

Pero ¿cuáles fueron las marcas y los resultados que reveló la Profeco en su Revista del Consumidor?

Bové - Yogur natural sin azúcar, orgánico Lala - Yogur natural sin azúcar Yoplait - Yogur sabor natural con probióticos Alpura - Yogur natural con endulzantes, deslactosado sin grasa Alpura - Yogur natural con endulzantes Danone - Yogur natural con endulzantes Lala - Yogur natural endulzado Yoplait doble cero - Yogur natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares Danone - Yogurt sabor fresa Nutri - Yogur batido sabor a fresa Alpura - Yogur con fresa Danone - Yogur con fresa Flor de Alfalfa - Yogur con fresa Lala - Yogur con fresa Vaca Blanca - Yogur con fruta de fresa Yoplait - Yogur con fresas y probióticos Yoplait doble cero - Yogur con fresa sin grasa y sin azúcares añadidos Lala 100 - Yogur con bifidobacterias y fresa, deslactosado

¿Qué producto no es considerado yogur por la Profeco?

Tras el análisis de las 18 marcas de yogur en el mercado mexicano, Profeco determinó que una de ellas no era considerado el producto lácteo que describen: Vaca Blanca.

Esto debido a que incluye información falsa o engañosa, lo cual incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.

De acuerdo con la Profeco, la marca de Vaca Blanca, debido a su contenido de grasa vegetal, lo descalifica como yogur o producto lácteo.

También puntualizó en la marca de Flor de alfalfa, ya que de acuerdo con su análisis, no contiene la cantidad de microrganismos necesaria para calificar como yogur.

Y finalmente, en el caso de “Yoplait – Yoghurt sabor natural con probióticos”, no existe la denominación “yoghurt sabor natural”.