La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló en su primera edición del año de la Revista del Consumidor, en donde analizó 18 productos de yogur para saber sí realmente cumplían con lo que dicen de acuerdo a la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, y estos fueron los resultados.
Estas marcas sí son yogur, según Profeco
Profeco dio a conocer los resultados de su última investigación sobre marcas de yogur en México, las cuales sí cumplen con la normatividad y la calidad para saber que sí son en realidad este producto lácteo.
Para eso, analizaron un total de 18 marcas de yogur que actualmente se venden en el mercado mexicano con las siguientes características:
- 2 yogures naturales
- 2 yogures sabor fresa
- 4 yogures naturales endulzados
- 7 yogures con fresa
- 1 yogur natural endulzado deslactosado
- 1 yogur con fresa deslactosado
- 1 yogur sabor natural
Pero ¿cuáles fueron las marcas y los resultados que reveló la Profeco en su Revista del Consumidor?
- Bové - Yogur natural sin azúcar, orgánico
- Lala - Yogur natural sin azúcar
- Yoplait - Yogur sabor natural con probióticos
- Alpura - Yogur natural con endulzantes, deslactosado sin grasa
- Alpura - Yogur natural con endulzantes
- Danone - Yogur natural con endulzantes
- Lala - Yogur natural endulzado
- Yoplait doble cero - Yogur natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares
- Danone - Yogurt sabor fresa
- Nutri - Yogur batido sabor a fresa
- Alpura - Yogur con fresa
- Danone - Yogur con fresa
- Flor de Alfalfa - Yogur con fresa
- Lala - Yogur con fresa
- Vaca Blanca - Yogur con fruta de fresa
- Yoplait - Yogur con fresas y probióticos
- Yoplait doble cero - Yogur con fresa sin grasa y sin azúcares añadidos
- Lala 100 - Yogur con bifidobacterias y fresa, deslactosado
¿Qué producto no es considerado yogur por la Profeco?
Tras el análisis de las 18 marcas de yogur en el mercado mexicano, Profeco determinó que una de ellas no era considerado el producto lácteo que describen: Vaca Blanca.
Esto debido a que incluye información falsa o engañosa, lo cual incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.
De acuerdo con la Profeco, la marca de Vaca Blanca, debido a su contenido de grasa vegetal, lo descalifica como yogur o producto lácteo.
También puntualizó en la marca de Flor de alfalfa, ya que de acuerdo con su análisis, no contiene la cantidad de microrganismos necesaria para calificar como yogur.
Y finalmente, en el caso de “Yoplait – Yoghurt sabor natural con probióticos”, no existe la denominación “yoghurt sabor natural”.