José Ramón Amieva Gálvez ha construido una sólida carrera en instituciones públicas de la Ciudad de México, destacando en áreas de justicia, gobernabilidad y desarrollo social.

Alcanzó notoriedad nacional en 2018 al asumir como jefe de Gobierno tras la salida de Miguel Ángel Mancera, con quien mantuvo estrecha colaboración. Su trayectoria incluye cargos como secretario de Gobierno y de Desarrollo Social, además de consejero jurídico.

Actualmente, Amieva es presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consolidando su perfil en el ámbito jurídico y administrativo.

¿Quién es José Ramón Amieva Gálvez?

José Ramón Amieva Gálvez ha desarrollado gran parte de su carrera en instituciones públicas relacionadas con justicia, gobierno y administración capitalina. Cobró notoriedad nacional al asumir como jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 tras la salida de Miguel Ángel Mancera.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos relacionados con protección civil, desarrollo social, seguridad y gobernabilidad. Dentro del servicio público capitalino, fue considerado uno de los funcionarios más cercanos a la administración de Mancera y participó en distintas estrategias de coordinación institucional y atención ciudadana.

¿Qué edad tiene José Ramón Amieva Gálvez?

José Ramón Amieva nació el 30 de agosto de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿José Ramón Amieva Gálvez tiene esposa?

José Ramón Amieva es divorciado, estuvo casado durante 20 años con una mujer originaria de Hidalgo llamada Nelly.

¿Qué signo zodiacal es José Ramón Amieva Gálvez?

Al haber nacido el 30 de agosto, José Ramón Amieva es Virgo, signo que se caracteriza por ser perfeccionista, analítico y organizado.

¿José Ramón Amieva Gálvez tiene hijos?

Sí, José Ramón Amieva Gálvez tiene un hijo llamado Julio Manuel.

¿Qué estudió José Ramón Amieva Gálvez?

José Ramón Amieva estudió Derecho en la Universidad del Valle de México. Posteriormente, realizó estudios de posgrado y especialización relacionados con administración pública, derecho administrativo y políticas públicas.

¿En qué ha trabajado José Ramón Amieva Gálvez?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintos cargos dentro del gobierno y el ámbito jurídico, entre ellos: