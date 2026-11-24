La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor 4037, dedicado al 45 aniversario del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y la directora general de la institución, Olivia Salomón.

El recinto legislativo fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981 y desde entonces ha sido escenario de debates y decisiones relacionadas con la vida parlamentaria del país. Con esta emisión, la Lotería Nacional se suma a la conmemoración de uno de los espacios institucionales del Congreso de la Unión.

Raúl Bolaños-Cacho Cué destaca trayectoria del Palacio Legislativo de San Lázaro

Durante la presentación, Raúl Bolaños-Cacho Cué reconoció la emisión del billete, al considerar que representa no solo la inauguración del edificio, sino también la trayectoria histórica del Congreso de la Unión.

El legislador señaló que San Lázaro es un recinto emblemático de la vida republicana y democrática de México, donde convergen distintas fuerzas políticas y se desarrollan actividades legislativas.

Por su parte, Olivia Salomón agradeció la oportunidad de participar en el homenaje y destacó que el Palacio Legislativo, diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ha sido escenario de debates y decisiones relevantes para la vida democrática nacional.

La directora de Lotería Nacional también recordó el acto del 1 de octubre de 2024, cuando Ifigenia Martínez presidió el Congreso durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México.

Salomón señaló que el billete permite acercar a distintos puntos del país parte de la historia de este recinto legislativo, al tiempo que destacó la importancia de recordar que detrás de cada debate, voto y ley están las necesidades y aspiraciones de la población.

Lotería Nacional dedica Sorteo Mayor 4037 al Palacio de San Lázaro (Cortesía )

Sorteo Mayor 4037 tendrá Premio Mayor de 21 millones de pesos

El billete conmemorativo corresponde al Sorteo Mayor número 4037, que cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

La emisión está integrada por 3 millones 600 mil cachitos, disponibles con las billeteras y los billeteros, en puntos de venta autorizados, en el sitio miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería.

El sorteo se realizará este martes 24 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas, y será transmitido a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con esta edición, la institución incorpora a sus emisiones conmemorativas los 45 años del Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto que concentra parte de la actividad parlamentaria de México.