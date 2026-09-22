La Riviera Nayarit ofrece destinos que combinan paisajes, gastronomía y experiencias para descubrir el Pacífico desde distintas perspectivas. Entre ellos se encuentra Bahía Sur, Compostela, una ruta que permite recorrer el ambiente costero de Los Ayala, disfrutar de sus sabores y cerrar la experiencia con descanso, naturaleza, golf y alta cocina en Mandarina.

El recorrido comienza en Los Ayala, donde las calles, la playa y el ritmo tranquilo crean el escenario para disfrutar de una jornada frente al Pacífico. Su ambiente costero invita a conocer una de las facetas más tradicionales de esta zona de Compostela, entre el mar, la arena y la gastronomía local.

Los Ayala: sabores de Compostela frente al Pacífico

Durante el recorrido por Los Ayala es posible probar uno de los platillos característicos de la zona: los camarones embarazados, un antojito que acompaña perfectamente una jornada de playa y que permite acercarse a los sabores tradicionales de Compostela.

La experiencia continúa en Guayami Vice, un punto para descubrir más propuestas gastronómicas y hacer una pausa antes de seguir con el recorrido. Entre comida, playa y paisajes costeros, esta primera parte del viaje permite disfrutar de un ritmo tranquilo y cercano al entorno.

Después de esta jornada, el Resort Casa Blanca ofrece un espacio para descansar y recuperar energías antes de continuar con la aventura al día siguiente.

Bahía Sur, Compostela: qué hacer entre Los Ayala y Mandarina (Cortesía)

Mandarina: golf, naturaleza y alta cocina en Riviera Nayarit

El segundo día lleva la experiencia hasta Mandarina, donde el viaje cambia de escenario para combinar deporte, naturaleza y gastronomía. En este punto, el golf se convierte en una de las actividades para disfrutar del entorno mientras se recorren paisajes naturales de la Riviera Nayarit.

La jornada permite conocer otra faceta de este destino, alejada del ambiente tradicional de Los Ayala, pero conectada por la posibilidad de disfrutar del paisaje y de diferentes experiencias al aire libre.

El recorrido llega después a la mesa con una propuesta de alta cocina en Mandarina, donde los sabores forman parte de la experiencia. Así, la gastronomía se convierte en el cierre de dos días marcados por distintos ambientes y formas de disfrutar el destino.

Bahía Sur, Compostela: qué hacer entre Los Ayala y Mandarina (Cortesía)

Bahía Sur, Compostela: una ruta entre playa, gastronomía y naturaleza

Desde el ambiente playero de Los Ayala y sus sabores tradicionales hasta el golf y la alta cocina de Mandarina, este recorrido permite descubrir los contrastes que ofrece Bahía Sur, Compostela.

Playa, gastronomía, hospedaje, naturaleza y experiencias se combinan en una ruta que muestra distintas maneras de disfrutar la Riviera Nayarit y de acercarse a sus paisajes frente al Pacífico.