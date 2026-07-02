La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, supervisó el avance de la construcción de las nuevas Salas de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), proyecto que cuenta con una inversión estatal de 100 millones de pesos y que busca fortalecer la infraestructura destinada a la impartición de justicia.

La obra contempla la construcción de 16 espacios especializados en materia civil y familiar, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención a la ciudadanía y modernizar las instalaciones del Poder Judicial de Tlaxcala.

Durante el recorrido, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que este proyecto representa una transformación importante para el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y reafirmó el compromiso de su administración con el fortalecimiento institucional.

La supervisión se realizó en compañía de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses, y de el secretario de Infraestructura de Tlaxcala, Eduardo Rubén Hernández Tapia, quien presentó los detalles técnicos de la construcción.

La gobernadora de Tlaxcala supervisó el avance de la construcción de las nuevas Salas de Oralidad. (cortesía)

Salas de Oralidad fortalecerán atención ciudadana en Tlaxcala

El secretario de Infraestructura de Tlaxcala, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que el proyecto contempla, además de las 16 Salas de Oralidad, áreas de espera para usuarios, oficinas para juezas y jueces, archivo, comedor, espacios verdes y zonas especializadas para la capacitación del personal judicial.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura de Tlaxcala, Eduardo Rubén Hernández Tapia, la infraestructura fue diseñada para mejorar tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones laborales del personal del Poder Judicial.

Durante la visita, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) también presentaron a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el proyecto para la construcción de espacios destinados a la capacitación continua de quienes laborarán en el nuevo complejo.

La gobernadora de Tlaxcala supervisó el avance de la construcción de las nuevas Salas de Oralidad. (cortesía)

Lorena Cuéllar Cisneros anuncia inauguración antes de finalizar 2026

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que las nuevas Salas de Oralidad serán inauguradas antes de concluir el presente año y destacó que la obra permitirá ofrecer servicios judiciales más eficientes y cercanos a la población.

Además, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que su administración también impulsa la construcción de dos nuevos Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM) y del Tribunal de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

Al concluir la supervisión, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, reconoció el trabajo de magistradas y magistrados que participan en la modernización del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y aseguró que la coordinación entre instituciones permitirá fortalecer la confianza ciudadana mediante instalaciones modernas, capacitación permanente y una mejor atención para las y los tlaxcaltecas.