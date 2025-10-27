La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró oficialmente “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, que se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre, siendo una de las ferias más importantes de la cultura mexicana.

Desde el Centro Expositor “Adolfo López Mateos”, la gobernadora destacó que esta feria refleja el alma y la historia del pueblo que celebra su identidad con orgullo.

“Hace más de seis décadas, las y los tlaxcaltecas decidimos compartir con México lo mejor de nuestra tierra: su cultura, su arte, su trabajo y su hospitalidad. Así nació esta festividad, como un encuentro de corazón, donde todo lo que somos se transforma en fiesta” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala espera una derrama económica de más de 160 millones de pesos

La mandataria informó que se espera una derrama económica de más de 160 millones de pesos, se generarán más de 3 mil empleos indirectos y 300 directos, y se tendrá la participación de más de 500 expositores entre industriales, artesanos, productores y emprendedores.

Del 23 de octubre al 17 de noviembre, Tlaxcala se llevará a cabo la Feria de Ferias 2025 (Cortesía )

Asimismo, señaló que 100 espacios serán gratuitos para artesanos locales, en reconocimiento al valor de la cultura como forma de justicia social. Y aseguró que el 96% de las actividades son gratuitas, por que lo hizo una invitación a la ciudadanía, ya que es un evento para todas las edades.

Durante la ceremonia asistió la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y celebró que el estado mantenga vigentes sus tradiciones con una visión moderna y sostenible.

La funcionaria federal destacó que la feria es “un espejo de nuestra identidad, donde se refleja el espíritu trabajador y festivo de las familias tlaxcaltecas”.

La presidenta ejecutiva del Patronato de Ferias, Rosa Elena Nava García, dio la bienvenida a los visitantes, agradeció a las autoridades y el apoyo de los artistas y productores que hacen posible la celebración.

“Con los brazos abiertos, con su gastronomía, su talento artesanal, su música, sus danzas, sus colores, pero sobre todo con su gente”, y agradeció a las autoridades, así como a las y los expositores, artistas, productores “y a cada persona que pone un esfuerzo y el alma” Rosa Elena Nava, presidenta ejecutiva del Patronato de Ferias

Tras el corte del listón, los asistentes y autoridades se dirigieron al Salón Joaquín Cisneros para deleitarse con la presentación de Las Vegas Magic Show, y cerrar la noche en el Teatro del Pueblo con el concierto de Emmanuel.