La gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que Tlaxcala vive la transformación más profunda de su historia al celebrar los cuatro años del triunfo de la Cuarta Transformación en la entidad.

El evento se llevó a cabo en la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de Apizaco, donde destacó que la voluntad ciudadana ha sido el motor de cambio y que su gobierno honesto, cercano y eficiente ha logrado resultados históricos con recursos limitados.

Lorena Cuéllar destaca avances sociales y obras públicas

La gobernadora resaltó que, a cuatro años de gestión, se han ejecutado 6 mil 203 obras públicas en sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura, vivienda y seguridad.

Además, dio a conocer que nueve de cada diez hogares reciben algún apoyo directo del gobierno estatal o federal, lo que permitió que la pobreza extrema y alimentaria se redujera por primera vez en cuatro décadas.

La gobernadora de Tlaxcala reafirmo su compromiso para los últimos 682 días de su mandato (Cortesía)

Por otra parte, señaló que entre los proyectos emblemáticos destacan:

Planta de tratamientos de aguas residuales de la capital

Universidad de Cirugías de Mínima Invasión

Nuevos bachilleratos estatales

Universidad Rosario Castellanos en Teolocholco

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón

Además, en el ámbito social destacó el Programa de Atención Médica a Domicilio del DIF estatal y el Programa de Autosuficiencia Alimentaria, reconocido internacionalmente por Colombia.

Tlaxcala registra desarrollo económico y de turismo

La mandataria anunció que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla atraerá más de 540 millones de dólares en inversión extranjera, generando 5 millones de empleos directos, mientras que Tlaxcala mantiene inversiones de 22 países.

Además, la entidad registra un dinamismo turístico y productivo sin precedentes, con aumento de visitantes y empleos formales.

“Tlaxcala sabe vivir en armonía. Aquí las fiestas, los mercados, las danzas y las ferias son expresión de un pueblo vivo, solidario y alegre. Hoy generamos más empleos formales que nunca y recibimos visitantes de todo el mundo, porque ya demostramos que ¡Tlaxcala sí existe y además, está de moda!” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destaca logros de la 4T

Cuéllar Cisneros subrayó que la 4T promueve la separación del poder político y económico, ya que los recursos del pueblo deben manejarse con honestidad y justicia.

La gobernadora reiteró que los logros alcanzados reflejan el espíritu del Humanismo Mexicano, colocando al ser humano en el centro de las decisiones, y reafirmando su compromiso con el proyecto nacional y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Cuéllar Cisneros hizo un llamado a redoblar esfuerzos durante los últimos 682 días de su gobierno, consolidando el desarrollo, la unidad y el bienestar de Tlaxcala.