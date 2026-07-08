Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la tercera etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, una obra estratégica que requirió una inversión de 447 millones 634 mil 525 pesos para fortalecer la infraestructura deportiva de Tlaxcala.

Con este proyecto, la entidad busca consolidarse como un referente nacional en materia deportiva, al ofrecer mejores espacios para la preparación de niñas, niños, jóvenes y atletas tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar destaca resultados históricos de Tlaxcala en la CONADE 2026

La gobernadora aseguró que las 61 medallas obtenidas por Tlaxcala en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 reflejan los resultados de la inversión realizada en infraestructura, equipamiento y desarrollo deportivo.

Recordó que en administraciones anteriores se destinaban apenas 12 millones de pesos al año para el deporte, mientras que durante su gobierno la inversión acumulada alcanza los mil 400 millones de pesos, recursos que han permitido construir instalaciones de primer nivel y fortalecer la preparación de las y los deportistas.

Asimismo, reconoció el trabajo del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), así como de entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas y del equipo multidisciplinario que acompaña el desarrollo de los atletas.

Ciudad Deportiva impulsa el desarrollo económico y turístico de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destacó que la inversión en deporte también ha contribuido al desarrollo económico del estado, al convertir a Tlaxcala en sede de 12 eventos deportivos de talla mundial, lo que ha impulsado el turismo y generado una mayor derrama económica.

La mandataria reiteró que su administración mantendrá el respaldo al deporte e invitó a las y los atletas a continuar preparándose con disciplina y compromiso para representar a la entidad.

Lorena Cuéllar fortalece infraestructura deportiva con nueva etapa de la Ciudad Deportiva. (Cortesía )

Gobierno de Tlaxcala reconoce a medallistas y entrenadores de la CONADE 2026

Durante la inauguración también se entregaron estímulos económicos a las y los deportistas que lograron una participación histórica en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde Tlaxcala obtuvo 18 medallas de oro, 16 de plata y 27 de bronce, la mejor cosecha en la historia del estado.

La gobernadora reconoció a 58 atletas medallistas y 44 entrenadores por su esfuerzo, disciplina y constancia.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, afirmó que la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento se consolida como una de las mejores instalaciones deportivas del país y de Latinoamérica, gracias a sus espacios para la formación y preparación de atletas.

A su vez, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que esta obra forma parte del proyecto de 11 ciudades temáticas impulsado por el Gobierno del Estado para promover el desarrollo regional.

En representación de las familias, Tláloc Francisco González reconoció el respaldo de la administración estatal al señalar que las y los deportistas ahora cuentan con becas, estímulos, materiales y mejores condiciones para competir y representar a Tlaxcala y a México.