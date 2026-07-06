Lorena Cuéllar Cisneros supervisó los avances de la construcción de la nueva Ciudad Administrativa de Tlaxcala, un proyecto que concentrará en un solo espacio 13 dependencias y cinco direcciones estatales para brindar una atención más ágil y eficiente a la ciudadanía.

Durante el recorrido por la obra, la gobernadora destacó que este complejo permitirá generar ahorros para las finanzas públicas al eliminar el pago de rentas de inmuebles que, durante años, representaron una carga para el presupuesto estatal.

Nueva Ciudad Administrativa agilizará servicios y reducirá gastos en Tlaxcala

La mandataria estatal aseguró que este proyecto busca optimizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención que reciben las y los tlaxcaltecas, al concentrar diversas oficinas en un mismo espacio y facilitar la realización de trámites.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Eduardo Hernández Tapia, informó que la construcción registra un avance importante y que los trabajos continúan conforme al calendario previsto para concluir en tiempo.

El funcionario detalló que actualmente se realizan labores de acabados, colocación de pisos e instalación del sistema de iluminación, etapas finales que permitirán la entrega del inmueble en las próximas semanas.

Nueva Ciudad Administrativa concentrará 13 dependencias en Tlaxcala. (Cortesía)

Ciudad Administrativa de Tlaxcala tendrá siete niveles y concentrará oficinas estatales

Durante la supervisión, Lorena Cuéllar recorrió los distintos espacios que integrarán la Ciudad Administrativa, además de conocer los detalles técnicos y funcionales del proyecto, diseñado para modernizar la operación del Gobierno del Estado.

La nueva sede gubernamental se construye en el municipio de Yauhquemehcan, dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, una ubicación estratégica que facilitará el acceso mediante las principales vialidades de la entidad.

El inmueble contará con siete niveles, una distribución funcional de oficinas y áreas de atención ciudadana, así como espacios reorganizados para trámites de recaudación y otros servicios administrativos, con el objetivo de reducir tiempos de espera y hacer más eficiente la gestión gubernamental.

La obra se desarrolla con recursos propios del Gobierno del Estado, sin recurrir a deuda pública, lo que permitirá fortalecer la infraestructura gubernamental y mantener un manejo responsable de las finanzas estatales.