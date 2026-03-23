Autoridades del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, confirmaron la localización con vida de los siete electricistas reportados como desaparecidos el sábado 21 de marzo de 2026.

Los trabajadores fueron encontrados en el mismo municipio donde se les vio por última vez y actualmente permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se llevan a cabo los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.

La noticia brinda alivio a sus familias, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar lo ocurrido.

Encuentran con vida a siete trabajadores desaparecidos en Matehuala

Los siete trabajadores fueron encontrados con vida en Matehuala, el municipio donde se les vio por última vez.

Durante la búsqueda, fueron identificados como:

Ángel Daniel Pérez López, 19 años Miguel Ángel Pérez Olivo, 37 años Jaciel Zapata García, 23 años Omar Godoy Galván, 32 años Said Hernán Olvera, 34 años Celso López González, 33 años Macario Torres Castillo, 38 años

Por testimonios de sus familiares, los siete electricistas viajaban por la carretera 57 Matehuala-Cárdenas a la altura del km 8 cuando desaparecieron.

Estos regresaban a Cárdenas tras realizar un trabajo de construcción y electricidad para una empresa particular.

Debido a que no llegaron a su destinos, sus familiares recurrieron a autoridades para iniciar su búsqueda inmediata.

Tras activarse protocolos de búsqueda y difundirse la ficha de cada uno, autoridades ordenaron un despliegue de 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, quienes iniciaron labores por tierra y aire.

Este 23 de marzo se dio con su paradero, por lo que el municipio de Matehuala reconoce la reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

Así como informa, mediante redes sociales, que en las próximas horas habrá más información conforme avance el debido proceso.