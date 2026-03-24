El secretario de Seguridad Pública de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido por vínculo con el grupo criminal que habría privado de la libertad a los 7 electricistas.

Además del presunto vínculo que Jorge Eduardo ‘N’ tiene con el grupo criminal -no difundido públicamente- se le encontró droga en un vehículo de uso oficial.

Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala; tiene vínculo con el caso de electricistas

Jorge Eduardo ‘N’, el secretario de Seguridad de Matehuala, fue detenido hoy 24 de marzo de 2026, por estar presuntamente vinculado con el caso de la desaparición de los 7 electricistas.

Según información presentada por medios locales, Jorge Eduardo ‘N’ fue detenido con 52 bolsas de marihuana y 3 de cristal que llevaba en un vehículo oficial del Gobierno Municipal.

Por otra parte, información extraoficial a Telediario, apunta que presuntamente tiene vínculos con el grupo delictivo que habría privado de la libertad a los 7 electricistas y que fueron liberados el 23 de marzo de 2026, pero la investigación sigue en curso.

San Luis Potosí refuerza seguridad en Matehuala (cortesía)

La detención de Jorge Eduardo ‘N’ sucedió tras una denuncia anónima que llevó a la Guardia Civil Estatal accionar.

Hasta el momento no hay información oficial sobre la detención de Jorge Eduardo ‘N’ y el exfuncionario Pablo Ernesto ‘N’, aunque sus procesos no estarían relacionados.