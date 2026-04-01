La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí logró la vinculación a proceso de Jorge Eduardo ‘N’, jefe de Seguridad de Matehuala a quien se le relaciona con el caso de siete electricistas desaparecidos.

Es de recordar que Pablo Ernesto ‘N’ fue detenido en flagrancia el 23 de marzo 2026, luego de que se le encontrara en posesión de dosis de drogas en una patrulla de la policía municipal.

Jorge Eduardo "N" estaría vinculado con la privación de la libertad de electricistas en Matehuala. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Jefe de Seguridad de Matehuala, relacionado con el caso de los electricistas desaparecidos

Durante un operativo que incluyó a la Policía de Investigación (PDI), Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional, se logró la detención del jefe de Seguridad de Matehuala.

En el despliegue, al ahora vinculado a proceso por delitos contra la salud se le decomisaron:

Bolsas de marihuana

Dosis de “cristal”

Decomiso de dos vehículos

En otra acción se detuvo a Pablo Ernesto ‘N’, a quien le incautaron 29 dosis de marihuana y una camioneta pickup Chevrolet año 2025.

Dicho operativo tenía el objetivo de detener a los responsables de privar ilegalmente de la libertad a siete electricistas originarios de Cárdenas, quienes fueron localizados con vida el 23 de marzo de 2026.

No obstante, hasta el momento no se conoce cuál habría sido su papel en la desaparición de los trabajadores, a quienes, al parecer, se les privó de la libertad con fines de reclutamiento forzado.

San Luis Potosí refuerza seguridad en Matehuala (cortesía)

Dictan prisión preventiva al jefe de Seguridad de Matehuala

El juez de control resolvió vincular a proceso a ambos detenidos —Jorge Eduardo ‘N’ y Pablo Ernesto ‘N’— y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, el órgano judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.